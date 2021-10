Láskyplný vztah mámy s dcerou. V divadle se z nás stávají kolegyně, říkají

Je pro vás vzácnost sejít se na kafe a pobýt spolu?

Kristýna: Je pravda, že ač bydlíme ve stejném domě, jsou dny, kdy se vlastně jen míjíme. Někdy mám pocit, že se máma vidí víc přes FaceTime se ségrou, která žije v Americe, a bráchou, který je v Austrálii, než se mnou. (směje se) Ale jinak jsme spolu hodně, jezdíme společně na chalupu a máma nás také pravidelně zve na nedělní obědy.

Miluše: Jsme spolu téměř pořád, ale je fakt, že chvíle, kdy bychom si sedly na kafe, jsou výjimečné. Když k nám dolů Kristýnka přijde, že si jde vypít kávu, říkám si v duchu: Co se děje? (směje se) Většinou následuje: „Mami, můžeš si vyndat diář? Potřebovala bych pohlídat.“ (směje se) To si ale samozřejmě dělám legraci, pokaždé se rády vidíme a máme si co říct.

Kristýnka si o sobě myslí, že byla hodné klidné dítko, ale to není pravda. Miluše Šplechtová o dceři Kristýně Hrušínské