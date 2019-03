Bývalá plážová volejbalistka Kiki prozradila pohlaví miminka

„Bude to kluk. Zrovna přišel nábytek do dětského pokojíčku, takže to manžel začne dávat dohromady,“ řekla nastávající maminka.

Bývalá sportovkyně přiznala, že kvůli těhotenství má mnohem méně pohybu, než byla zvyklá. Její tělo se tomu muselo přizpůsobit. „Byl to velký skok. Otěhotněla jsem hned potom, co jsem skočila s kariérou. Teď taky sportuji, ale jenom lehce. Zkrátka, to k tomu těhotenství patří, že se člověk nemůže úplně sedřít,“ uvedla.

Plážový volejbal si naposledy zahrála na konci prosince. Skončit s hraním profesionálně se rozhodla také proto, že chtěla dítě. To ovšem nebyl jediný důvod. „Poslední dobou mě začalo hodně pobolívat tělo. S parťačkou se nám sezona moc nedařila, olympiáda byla ještě daleko a hlavně jsme už delší dobu chtěla být maminkou. Dohromady se to všechno sešlo,“ řekla s tím, že k volejbalu se už zřejmě nevrátí.

„Co se týká profi volejbalu, tak k tomu paří taky hodně cestování. To mám ráda, ale nesnáším létání. A abych nechávala dítě někomu na hlídání a lítala po světě, to jsem si ho nemusela pořizovat. Pokud by přišla nějaká hodně zajímavá nabídka, tak bych se rozmýšlela, ale teď si to nedovedu představit.“

Nastávající maminka prozradila, že svou přezdívku „Kiki“ nemá moc ráda. „Je to přezdívka ze základní školy. Občas mi tak někdo řekne, ale není to moje oblíbená. Přijde mi, že už je to za mnou, aby mi někdo říkal tímto psím jménem,“ řekla.

Zmínila se také o své bývalé parťačce Maki alias Markétě Nausch Slukové, se kterou se nerozešly moc přátelsky. Naposledy spolu mluvily na jednom turnaji, kde se potkaly, pozdravily, prohodily pár vět a to bylo všechno. Rozchod ji už prý nebolí. „Vždycky všechno přebolí. Ať už rozchod s přítelem nebo manželem, tak i se sportovním parťákem. Už je to za mnou,“ dodala Kristýna Hoidarová Kolocová na Impulsu.

Plážová volejbalistka Kristýna Kolocová při focení v roce 2015: