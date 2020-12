Ještě nás čeká spousta roklin. Kristina Kloubková promluvila o svém vztahu

Diváci vás znají zejména díky moderování hlavní zpravodajské relace. Jak byste jim svoji práci přiblížila? Musí za ní stát evidentně něco víc než „jen“ čtení zpráv.

A to je zajímavá otázka. Myslím, že je za tím mnohem víc než jen čtení zpráv. I když umět dobře číst i text, který vidíte poprvé, být pohotový, nemít vadu řeči, učit se rozličné intonaci a správně pracovat s emocemi jsou jasné předpoklady. Ale také za tím stojí základní pravidla týkající se toho, jak by měla zpráva vypadat, co by měla obsahovat, co je třeba vypíchnout. Nutné je také umět naslouchat při rozhovorech. Zkrátka jako každá práce i tato vyžaduje přípravu.

Také je jiné, jestli moderujete zprávy nebo nějaký lifestylový pořad. Snídaně s Novou je pak úplně jiná, miluju tu fázi, kdy se dozvídám o nových tématech, hledáme informace, sestavujeme okruhy otázek, poznáváme nové lidi… To jsem se nějak rozpovídala.