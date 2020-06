Přítel měl covid-19. Bojím se jít i nakoupit, říká hollywoodská herečka

„Nemůžu jít nakoupit, aniž bych přitom nevypadala jako naprostý šílenec. Jsem kompletně zahalená, mám roušku, na ní mám ještě šálu, k tomu mám sluneční brýle a popravdě raději stále ještě téměř nevycházím,“ řekla Kristin Scottová Thomasová v rozhovoru pro britské nedělní noviny The Observer.

„Nechci být za žádnou cenu nemocná. Pořád se děsím toho, že chytnu koronavirus. Je to úplný horor. Spousta starších, ale i mladších zákazníků v obchodech vůbec nechápe, co to je odstup mezi lidmi, takže se na vás pořád tlačí. I proto jsem celá co nejvíce zahalená,“ pokračuje herečka známá například z filmů Nejtemnější hodina, Čtyři svatby a jeden pohřeb nebo Anglický pacient.

Thomasová má prý obrovský strach hlavně proto, že několik jejích známých se tímto virem již nakazilo. „Také můj blízký přítel měl covid-19 a skončil v nemocnici. Deset nebo jedenáct dní tam ležel a vypadalo to s ním opravdu špatně. Hrůza. Znám osobně spoustu lidí, co to měli. A víte, protože se pomalu blížím k věkové hranici skupiny, která je velmi ohrožená, tak se toho také moc bojím,“ vysvětluje britsko-francouzská herečka.

Na začátku pandemie herečka žila v obrovském strachu z budoucnosti. „Byla jsem jako ochrnutá hrůzou. Netušila jsem, co bude dál, jakých to celé dosáhne rozměrů a jak moc se koronavirus dotkne členů mé rodiny,“ popisuje s tím, že nakonec byla za několik měsíců v izolaci vděčná.

„Po několika prvních týdnech jsem se uklidnila a ve výsledku mi tato několikaměsíční nucená přestávka v práci nakonec psychicky i fyzicky pomohla. Naučila jsem se relaxovat, přehodnotila jsem spoustu věcí a uvědomila jsem si, že žijeme opravdu tady a teď. Nikdo z nás neví, jak dlouho tu na světě budeme,“ dodala Thomasová.

VIDEO: Portrét Kristin Scottové Thomasová: