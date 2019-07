Děsí mě, jakému rasismu v USA čelí mé adoptivní děti, říká Davisová

„Z pohledu privilegované bělošky, která adoptovala děti s tmavou barvou pleti, bych chtěla říct, že se to nedá v žádném případě plně pochopit. Neexistuje způsob, jak byste se do toho mohli vcítit,“ řekla Davisová v pořadu Red Table Talk.



„Jedna věc je vidět, jak se věci spojené s rasismem dějí jiným lidem, a jiná věc je, když se to děje vašemu dítěti. A přitom vy osobně jste to nezažili. Je to obrovský problém. Je to věc, která mě trápí ve dne v noci,“ stěžovala si herečka kolegyni a manželce Willa Smithe Jadě Pinkett-Smithové.

Už krátce po první adopci se musela Davisová potýkat s poznámkami na adresu dcery. Podle herečky šlo o typický institucionalizovaný rasismus. Byla prý zděšená z poznámek lidí, když o jejím miminku říkali, že z ní jednou určitě bude dobrá basketbalistka. Davisová tvrdí, že to říkali jen kvůli barvě pleti holčičky.

„Já se jen zmohla na to, že jsem řekla: Je to ještě dítě proboha!“ uvedla Davisová s tím, že běloši v USA mají stále předsudky a mnohdy si ani neuvědomují, jak jsou rasistické.

„Štve mě to a nemůžu rasismus brát v pohodě. Ale nikdy nebudu černá, bez ohledu na to, jak moc bych se snažila. To je fakt a musím to akceptovat. Také proto nikdy nebudu moci říci Gemmě: ‚Chápu, jak se cítíš, protože jsem to také zažila‘,“ dodala.