Dcera nosí i v pěti a půl letech pleny, přiznala Kristen Bellová

Po vlně kritiky, kdy příznivci herečku na jejím Instagramu zahrnuli negativními komentáři o tom, že děti mají podle nich nosit pleny zhruba do věku tří let, se Kristen Bellová snažila vše vysvětlit s tím, že šlo o nedorozumění. Její pětiletá dcera Delta prý pleny sice stále nosí, ale jen na noc.



„Její malý močový měchýř zkrátka ještě není připraven na velkou desetihodinovou výzvu,“ napsala Bellová na sociální sítě. „Zároveň si myslím, že na plenách není nic ponižujícího. Pokud je dítě v pěti letech stále ještě nosí, tak co?“ rozhořčila se herečka nad reakcemi lidí, které jsou podle ní přehnané.

„Každý jsme jiný. Moje dcera by se za pleny nestyděla, ani kdyby je musela nosit celý den. Je sebevědomá a nechápe, proč by se kvůli něčemu takovému měla cítit špatně,“ pokračuje Kristen Bellová.

Kromě pětileté dcery Delty má blondýnka ještě sedmiletou dceru Lincoln. Ta začala podle herečky chodit na nočník naopak velmi brzy.

„Nebyly jí ani dva roky a už se sama hnala na toaletu. Poté, co šla poprvé na normální záchod, se už k plenám nikdy nevrátila. Vzpomínám na to, že jsme si tehdy dokonce s manželem říkali, že nechápeme, co všichni rodiče kolem toho chození na nočník nadělají. Mysleli jsme si, že dítěti zkrátka jen řeknete, že odteď se chodí na záchod, vezmete mu plíny a je to,“ dodala Bellová.

Herečka pobouřila mnoho svých fanoušků i v roce 2018, kdy prohlásila, že klasická pohádka O Sněhurce má podle ní na děti velice špatný vliv. „Princ by neměl začít Sněhurku jen tak líbat, když spí, protože se mu v tu chvíli nemůže bránit,“ řekla tehdy Bellová, na kterou se po jejích vyjádřeních snesla vlna kritiky a stala se terčem mnoha vtipů na sociálních sítích.