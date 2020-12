Královské děti se poprvé prošly po červeném koberci

12:28

Princ William (38) a vévodkyně Kate (38) vzali své tři děti, prince George (7), princeznu Charlotte (5) a prince Louise (2), na pantomimu do divadla The London Palladium ve West Endu. Je to poprvé, co se všichni společně oficiálně objevili na červeném koberci.