Alžběta II. po půlroce vyrazila mezi lidi, doprovázel ji vnuk William

Alžběta II. do armádního výzkumného centra Porton Down nedaleko Salisbury přiletěla helikoptérou a princ William dorazil autem. Pro královnu je to po dlouhých měsících první veřejná akce, navíc s členem rodiny. V létě sice s manželem byla na svatbě vnučky princezny Beatrice, ovšem šlo o velmi malý a soukromý obřad.

Také oficiální oslava 94. narozenin královny byla letos kvůli pandemii skromná. Každoroční slavnostní přehlídku nahradila komorní ceremonie na Windsoru. Panovnice se na veřejnosti objevila také v polovině července, kdy na rytíře pasovala stoletého veterána Toma Moorea, který na pomoc britskému zdravotnictví v době pandemie vybral v přepočtu zhruba miliardu korun.

Princ William, který je druhý v pořadí následnictví na britský trůn, absolvoval společnou akci s babičkou ve dvou naposledy před třemi lety. Všichni v centru museli podstoupit testy na covid-19 a museli mít negativní výsledky. Královna ani princ neměli roušky, přestože je William na posledních akcích i s manželkou Kate nosil. Podle agentury Reuters všichni účastníci akce dodržovali bezpečnou vzdálenost.

Alžběta II. a princ William slavnostně otevřeli nové analytické centrum, podívali se na ukázku vyšetřování forenzních výbušnin. Královna odhalila pamětní desku a podepsala se do knihy návštěv, přičemž si neodpustila vtípek. „No, to dokazuje, že jsme tu byli, že?“ prohlásila.

Královna Alžběta II. a princ William na návštěvě centra Defence Science and Technology Laboratory (Porton Down, 15. října 2020)

Laboratoř Porton Down v roce 2018 analyzovala vzorky odebrané po otravě někdejšího dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Podle testů byli oba otráveni nervově paralytickou látkou novičok. Londýn ze zodpovědnosti za čin viní Rusko. Moskva to odmítá.

Britská panovnice, i s ohledem na vysoký věk, v březnu opustila Buckinghamský palác a zamířila do izolace na hrad Windsor. Po několika měsících spolu s manželem princem Philipem (99) se v létě přesunuli do Skotska na hrad Balmoral a poté na panství Sandringham. Královnin manžel tam zůstal a Alžběta II. přesídlila opět do Windsoru.

