Královna Alžběta II. se nechá očkovat proti covidu, má motivovat ostatní

Krok nejstarších členů britské královské rodiny by mohl očkování zpopularizovat a přesvědčit co nejvíce lidí, aby následovali jejich příkladu. Od schválení první vakcíny proti covidu-19 v Británii totiž narůstají obavy tamních úřadů, zda bude obyvatelstvo ochotné vakcinaci podstoupit.



Britská panovnice, i s ohledem na vysoký věk, v březnu opustila Buckinghamský palác a zamířila do izolace na hrad Windsor. Po několika měsících spolu s manželem princem Philipem se v létě přesunuli do Skotska na hrad Balmoral a poté na panství Sandringham. Královnin manžel tam jistý čas zůstal, zatímco Alžběta II. přesídlila opět do Windsoru. Princ Philip se poté připojil k ní také. Kvůli pandemii koronaviru zrušila královna tradiční oslavu Vánoc s rodinou na panství Sandringham. S manželem zůstane ve Windsoru.

Vakcínu od Pfizer a BioNTechu schválila Británie jako první na světě tento týden. První fáze vakcinace má začít již v úterý a bude cílit především na starší a oslabené lidi, zdravotníky v první linii a klienty i zaměstnance domovů důchodců.

Spojené království si objednalo dávky pro 20 milionů lidí a podle britské vlády půjde o nejrozsáhlejší očkovací akci v dějinách země. V prvním týdnu by měla mít Británie podle agentury Reuters k dispozici 800 tisíc dávek vakcíny.

Podle klinické studie provedené samotnými výrobci poskytuje jejich očkovací látka ochranu proti nemoci covid-19 z 95procentní účinností. Nakolik ale chrání i před samotnou nákazou koronavirem, dosud není jisté.

