Alžběta II. ruší program. Lékaři jí doporučili několikadenní odpočinek

Podle médií nic nenasvědčuje tomu, že by britská panovnice byla nemocná. V posledních týdnech se účastnila řady akcí a na začátku příštího měsíce by měla jet do Glasgow na klimatický summit.



„Královna posílá vřelé přání všeho dobrého lidu Severního Irska a těší se na návštěvu v jiném termínu,“ oznámil Buckinghamský palác ke zrušení návštěvy, která se měla uskutečnit ve středu a ve čtvrtek.

V úterý královna se synem Charlesem a vnukem Williamem na zámku Windsor hostila podnikatele a finančníky během summitu Global Investment. Mezi pozvanými nechyběl britský premiér Boris Johnson, miliardář Bill Gates nebo americký zvláštní prezidentský vyslanec pro klima John Kerry.

Bulvární web Mail Online rovněž připomněl, že britská královna v posledním týdnu používá při chůzi vycházkovou hůl. S tou chodila na přelomu roku 2003 a 2004 poté, co jí lékaři operovali koleno. Od té doby se na veřejnosti s žádnou oporou při chůzi neobjevila.

