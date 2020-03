Díky koronaviru konečně chápete, jak se cítí hypochondři, říká Eisenberg

„Svět konečně chápe, jaké to je být v kůži hypochondra, jako jsem já. Lidé se dnes začínají, co se týká panikaření i hygieny, chovat tak, jak se já chovám skoro celý život,“ řekl Jesse Eisenberg v rozhovoru pro web Page Six.



„Mnoho lidí dnes konečně díky strachu z šíření koronaviru řádně dbá na dodržování základních hygienických návyků, jako je třeba důkladné mytí rukou,“ pochvaluje si herec známý například z filmů Sociální síť nebo Zombieland.

„Když přijdu domů, dělám samozřejmě pokaždé to samé. I když nejraději bych popravdě mé ruce strčil do plamenů ohně a až pak si šel po svých,“ říká Eisenberg.

Herec přiznává, že jako mnoho dalších hypochondrů i on si rád sám určuje vlastní diagnózu. „Díky koronaviru konečně chápete, jak se cítí hypochondři. Moc dobře vím, že jsem nemocný. Nepotřebuji jít k lékaři proto, aby mi to potvrdil,“ dodává.