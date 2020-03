Heřmánek: Opatření vlády chápu, soukromých divadel se však dotknou fatálně

„V úvodu musím říct, že to opatření samozřejmě chápu, naprosto s ním souhlasím a rozumím mu. Nutno ale podotknout, že soukromých divadel se to dotkne takřka fatálně. Nejhůř dopadnou herci a technici, kteří jsou honorovaní za představení. Za neuskutečněné představení samozřejmě honorář nedostanou. To je fatální díra do jejich rodinných rozpočtů, to mě děsí nejvíc,“ řekl pro iDNES.cz Karel Heřmánek.

Zatím není jasné, dokdy přesně omezení potrvají. Heřmánek by se rád obrátil na město, aby divadlu alespoň nějakým způsobem pomohlo. Příspěvkové organizace totiž dostávají dotace od 20 do 80 a více milionů korun ročně. Divadlo Bez zábradlí letos od města dostalo jeden a půl milionu.

„Přitom platíme nájem a služby, ročně to dělá tři a půl milionu. Takže nám to neuhradí ani náklady. Na všechno si musíme vydělat ze vstupného. Pro ilustraci uvedu, že za minulý měsíc jsme vydělali tři a půl milionu. Hrajeme totiž neuvěřitelný počet představení, až 360 ročně. Teď bude ta ztráta v podobné výši jako příjem za minulý měsíc, a to je fatální díra,“ říká Heřmánek. „Když nehrají příspěvková divadla, jsou to pro ně takové divadelní prázdniny de facto, protože všem platy jdou, rodiny nejsou nikterak ohroženy. U nás je to zcela jinak.“

Heřmánek vyloučil, že by omezili počet diváků a navýšili například vstupné. „To není naprosto možné. Jsme vystaveni konkurenci i v tomto smyslu. Musíme mít ceny vstupenek, které odpovídají běžnému trhu,“ řekl s tím, že i přes omezení divadelní soubor pracuje naplno a zkouší nový muzikál Cikáni jdou do nebe, který by měl mít premiéru v květnu.



Zavřená divadla

V úterý se principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský na sociálních sítích rozčiloval kvůli nařízením vlády. Podle něj jde o likvidaci divadla, všech nepohodlných či dokonce likvidaci malých, fungujících firem.

„Premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli 38 nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení. I v tak malých divadlech, jako je Divadlo Na Jezerce, kam jsme zakoupili a kde používáme dezinfekci a dodržujeme všechny hygienické zásady. O kompenzaci milionových ztrát ani slovo. Evidentně kompenzovány nebudou. Možná někomu ANO. Jak jsme v kraji už celé roky zvyklí,“ napsal Hrušínský a mimo jiné se ptal, zda také přestanou chodit do práce zaměstnanci Agrofertu nebo poslanci a zda se budou zavírat hranice.

Jan Hrušínský Jiří Suchý

Další principál Jiří Suchý, který se po pobytu v nemocnici chtěl vrátit v Semaforu ke hraní, vzal situaci s nadhledem sobě vlastním. Divákům se omluvil, že je to vše kvůli němu.

„Včera jsem se vrátil z nemocnice poměrně zdráv a rozhodnut neposlechnout rady lékařů, kteří mi doporučovali ještě týden ležet do úplného uzdravení. Bylo mi líto diváků, kteří budou chodit do divadla a nedočkají se toho, nač přišli. Úřady se však nejspíš s mými lékaři dohodly, a uzavřením všech divadel mě donutily uposlechnout rady doktorů, ať se mi to líbí nebo ne,“ stojí v příspěvku Suchého na Facebooku.

„Takže kvůli mně se v celé republice nebude hrát, což mě mrzí, ale na druhou stranu mám šanci na dokonalé uzdravení. Slibuju všem majitelům vstupenek na nerealizovaná představení v divadle Semafor, že pak budu hrát s takovým elánem, jako kdysi, když mně bývalo pětaosmdesát. A teď jdu svou chorobu doležet. S úctou Jiří Doležal Suchý,“ dodal.