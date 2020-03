Italské celebrity trápí chování lidí. V karanténě je i těhotná Šeredová

Alena Šeredová se nedávno objevila v magazínu Vanity Fair, kde každá osobnost představovala své italské město. Česká topmodelka pak na sociálních sítích napsala, že Turín je město, kde se narodily její děti a kde je momentálně její srdce.

„Miluji sílu tohoto města, protože teď čelí nouzovému stavu se zodpovědností a vyrovnaností. A vím, že všechno bude v pořádku. Jsem však také s Prahou, městem, ve kterém jsem se narodila a kde mí rodiče a má sestra žijí ve stejném strachu, který je zde. Jsem také s celým světem, protože jsme si všichni rovni s touhou žít. Nakonec z celého srdce doufám, že naše malé stvoření se narodí ve světě beze strachu a bariér a s možností obejmout své prarodiče,“ uvedla Šeredová.

Italský zpěvák Eros Ramazotti zase všechny své příznivce na sociálních sítích vyzval, aby zůstali doma. „Doporučuji vám zůstat doma, nechodit nikam ven, na žádné diskotéky. Dokud se situace nezlepší, musíme brát na vědomí vydané dekrety o Covidu-19,“ napsal.

Prohlášení, v němž vyzývá k dodržování nařízených opatření, vydala i legendární italská skupina Ricchi e Poveri, která nedávno oslavila padesát let na hudební scéně.

„V těchto těžkých časech bychom vám rádi připomenuli, že je nezbytné poslouchat nařízení autorit. Pokud můžete, zůstaňte doma! Jsme si vědomi, že to je jistá oběť a že může nějakou dobu trvat, ale je důležité vzít veškerá nařízení na vědomí pro dobro každého z nás. Jediná šance, jak vyřídit koronavirus společně, je vyvarovat se dalším nakažením. Je to nezbytné pro vaše zdraví a zdraví vašich nejbližších! Je to jen na našem chování, které musíme dodržovat pro ty, kteří bojují v první linii (lékaři, státní orgány, dobrovolníci…),“ napsali členové kapely.

Italská disco královna Sabrina oslavila v karanténě své 52. narozeniny. Přestože je zvyklá na luxus své benátské vily Condulmer, letošní oslava byla skromná a jen v kruhu nejbližších.

„Děkuju všem svým přátelům za milá virtuální přání a telefonáty. To pro mě byly opravdové dárky! Nemohu se dočkat, až vás všechny obejmu!“ napsala a později se svěřila, že ji šokovala situace ohledně nenošení roušek. Po deseti dnech se totiž vydala na nezbytné nákupy do lékárny a pro potraviny. „Já nemám slov. Pojem vzájemného respektu asi stále není jasný všem. Držet si odstup je zásadní a doufám, že brzy všichni budou mít roušky a budou je využívat,“ uvedla.

Moderátorka Mara Venier, které Italové neřeknou jinak než teta Mara, zrušila vysílání svého nedělního pořadu Domenica In, který jinak pravidelně trhá milionové rekordy ve sledovanosti.

„Zítra se Domenica In vysílat nebude. Chtěla jsem být s vámi, abych vám rozdala úsměvy, ale není to v tomto okamžiku nouze možné. Pevně všechny objímám!“ napsala na sociálních sítích s tím, že má nyní čas na věci jako například pečení moučníků. I když jí to nejde, baví ji to. Její kuchyňské karamboly natáčí manžel Nicola Carraro.



Chiara Ferragniová

Blogerka a influencerka Chiara Ferragniová, kterou sleduje téměř devatenáct milionů uživatelů, se rozhodla rozumně využít svůj dosah na sociálních sítích. Bojuje proti dezinformacím, fake news, snaží se šířit důležité aktuální informace a různé tipy na to, jak nucený pobyt v karanténě efektivně využít. V příspěvcích se dokáže pěkně rozohnit, například když někteří berou situaci na lehkou váhu.

„Viděla jsem venku spoustu lidí, třeba při joggingu, a rozhodně nehovořím o jednotlivcích! Opravdu teď na tohle není ten správný čas,“ tvrdí a k příspěvku přidala jednoslovný popisek, který by se dal přeložit jako „nas*ání“.

Ne na všechny je ovšem brán stejný metr veřejnosti. Zákaz vycházení z domu platí, jak se zdá, jen pro někoho. Stříbrný italský finalista Eurovize 2019 Mahmood naskákal se skupinkou přátel do jezera a fanoušci řešili spíš jeho mokré upnuté plavky než to, s kým vším cestou k jezeru přišel zpěvák do styku.