Sledovala jsem, jak se kvůli nemoci měním před očima, říká Konvičková

„PROJEKT 6-6 je venku! Píše se nová etapa. V jednom z klipů jsem naprosto odhodila zábrany a ztvárnila CHUŤ. Chuť do života, která souvisí s mým půlročním šíleným obdobím, kdy vás vaše tělo absolutně neposlouchá,“ napsala Markéta Konvičková v úterý na svůj instagramový profil.



V posledních době kritizovali vzhled zpěvačky někteří její sledující na sociálních sítích. Konvičkovou například vyzývali, aby přestala s botoxem a s pitím alkoholu. „Zdá se to jenom mně, nebo Markéta vypadá fakt strašně? Ofina hrůza, vypadáte jako oteklé rajče. STOP BOTOX,“ zní jeden z komentářů u snímku Konvičkové.

„Abych objasnila váš botox. Před půl rokem jsem začala otékat, přišla jsem o vlasy a splašily se mi hormony. Zjistili, že šlo o vzácný druh nádoru. Po operaci se už dávám pomalu dohromady,“ zareagovala zpěvačka.

Při preventivní gynekologické prohlídce zjistil lékař u Konvičkové čtyřcentimetrovou cystu na vaječníku. Podle zpěvačky šlo o vzácný druh nádoru. Podstoupila laparoskopický zákrok a nález byl odstraněn. Aniž by však brala léky, začala kvůli hormonálním změnám otékat a v posledních měsících přišla i o podstatnou část vlasů.

Ve středu se Markéta Konvičková na Instagramu rozepsala více o své nemoci a zároveň poděkovala fanouškům i rodině za podporu. „Přiznám se, že to pro mě nebylo lehké období. Držet to v sobě a zároveň číst o sobě různé škaredé články a komentáře, že jsem například oteklá z alkoholu nebo botoxu, že vypadám jak příšera... Jsou věci, se kterými se nechlubím a bojuji s nimi sama.,“ svěřila se.



Rozhovor se zpěvačkou Markétou Konvičkovou Markéta Konvičková bude hostem středečního živého vysílání pořadu Mixxxer Show na ÓČKU.

Zpěvačka uznává, že to na jejím Instagramu může vypadat, že si jen cestuje po světě, užívá života a všechno je fajn. „Ale jak už víte, zdání může někdy klamat. Já si to nyní prožila na vlastní kůži. Musela jsem se usmívat, číst o sobě nepěkné věci, ale jsem na sebe pyšná. Zvládla jsem vysokou školu, koncertovat, vymyslet šesté album a ještě se na sebe dívat každý den do zrcadla, jak se kvůli nemoci měním před očima,“ dodala.

Konvičková věří, že spoustě anonymních pisatelů tím ukázala, že i zdánlivě šťastný člověk může mít svoje trápení a jakákoliv nepěkná zpráva mu může ještě přitížit. „To je bohužel ta moc sociálních sítí. Já jsem silná a zvládnu vše, ale ostatním se to dít přece nemusí, protože toto chování opravdu není v pořádku! Děkuji své rodině a okolí, že mě v tom podporovali a drželi se mnou. Děkuji i vám, kteří mi ode dneška píšete tak pozitivní zprávy,“ doplnila zpěvačka.

VIDEO: Markéta Konvičková - PROJEKT 6-6: