Nekorektní vtípky Gervaise některým vadily. Možná moderoval Glóby naposled

Slavnostní večer Gervais zahájil osmiminutovým projevem s několika vulgarismy, které režie televizního přenosu „vypípala“. Posluchačům například vzkázal, aby v případě vítězství zbytečně ceremoniál neprotahovali, vzali si svou cenu, poděkovali „svému agentovi a svému Bohu“ a „šli do p..ele“.



„Když dneska vyhrajete, nevyužívejte to jako platformu pro politický projev. Vůbec vám nepřísluší poučovat veřejnost o čemkoli. O reálném světě nevíte nic. Většina z vás strávila ve škole méně času než Greta Thunbergová,“ vtipkoval Gervais s odkazem na švédskou environmentální aktivistku.

Kromě toho, že prý nikdo není zvědavý na názory celebrit, také podle moderátora nikoho nezajímají ani filmy. „Nikdo nechodí do kina, nikdo nekouká na televizi. Všichni koukají na Netflix,“ řekl Gervais o streamovací platformě, jejíž díla si letos vysloužila 34 nominací na Zlaté glóby.

Vedle Netflixu britský komik komentoval i převahu bělochů mezi umělci navrženými na ocenění. Porotci podle něj u některých prestižních kategorií ignorovali „mnoho talentovaných lidí“ s odlišnou barvou pleti. „Bohužel se s tím nedá nic dělat, hollywoodští zahraniční novináři jsou všichni velcí, velcí rasisté,“ prohlásil Gervais.

O mnoho lépe na tom podle něj nejsou ani herci, neboť jim prý nezáleží na tom, kdo financuje produkci jejich filmů či seriálů. „Tvrdíte, že jste uvědomělí, ale ty firmy, pro které pracujete, neuvěřitelné! Apple, Amazon, Disney. Kdyby ISIS (Islámský stát) spustil streamovací službu, volali byste svému agentovi, že jo?“ provokoval britský komik.

V jeho vtipech nechyběly ani narážky na skandály související se sexuálním obtěžováním, přičemž Gervais například přítomné „filmové a televizní funkcionáře“ označil za zvrhlíky. Přirovnával je k někdejšímu mocnému hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi, jehož údajnými sexuálními zločiny se začal zabývat soud v New Yorku.

V podobných momentech očividně některým lidem v obecenstvu nebylo příliš do smíchu, Gervais však opakovaně ujišťoval, že jeho vtipy už na Zlatých glóbech v budoucnu nezazní a předávání filmových cen víckrát moderovat nebude. Podle agentury AP nebylo možné při nedělním přenosu přehlédnout, že některé členy publika Gervaisův styl unavuje.

K věci se během večera vyjádřil i předseda Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA) Lorenzo Soria, který se dožadoval ujištění, že Gervais svá slova myslí vážně. „Ricky, pořád říkáš, že to je naposled, co moderuješ. Proboha tě prosím, potvrď to písemně,“ řekl Soria.