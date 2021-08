V 81 letech zemřela lichtenštejnská kněžna Marie, rodačka z Prahy

Zdravotní stav kněžny se trvale zhoršil po středeční mozkové příhodě. Zesnula „pokojně a s velkou důvěrou v boha“ v kruhu rodiny, citovala oznámení knížecího dvora agentura DPA. Kněžna Marie byla známá svou sociální angažovaností a uměleckými sklony. V poslední době ale na veřejnosti vystupovala jen zřídka.



Kněžna Marie se narodila v roce 1940 jako čtvrté ze sedmi dětí v Praze. Její rodiče, hrabě Ferdinand Kinský ze Vchynic a Tetova a hraběnka Henrietta von Ledebur-Wicheln, museli po druhé světové válce utéci do Německa, kde Marie chodila do školy až do maturity a později, po jazykovém pobytu v Anglii, vystudovala reklamní grafiku na Mnichovské univerzitě.

V roce 1967 se Marie Aglaë Kinská ze Vchynic a Tetova provdala za Hanse Adama II. Svému choti, který se ujal vlády v roce 1984, porodila čtyři děti, syny Aloise, Maximiliana a Constantina a dceru Tatjanu. Po tři desetiletí stála kněžna Marie v čele Lichtenštejnského Červeného kříže.



Rest In Peace Princess Marie

I hope you are in better place right now! Sending lots of love to the whole family

Princess Marie b.14th April 1940 d.21st August 2021 at the age of 81.#Liechtenstein #LiechtensteinRoyalFamily pic.twitter.com/bxqFoMqUpD