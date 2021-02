Sajler po 15 letech končí v pořadu Kluci v akci. Nastal čas na změnu, říká

Jak moc bylo těžké opustit pořad po patnácti letech?

Samozřejmě to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale již pár let sem přemýšlel, jak bych rád v budoucnu pracoval, jak rozložil drahocenný čas a co jsou další důležité cíle. A proto jsem se rozhodl, i vzhledem k dalším výzvám, osobní odpovědnosti a fázi života ve které se nacházím, plně se koncertovat na každodenní práci pro firmy, které jsem dlouhá léta stavěl, a více času věnovat rodině.

Nastal čas na změnu a není za tím žádná senzace, jen moje osobní rozhodnutí a aktuálně podmíněno ještě řekl bych i nutností většího nasazení, které přinesla současná krize.

Jak dlouho jste si svůj odchod z pořadu rozmýšlel?

O mém odchodu jsem produkci informoval v létě 2020 a byli jsme domluveni na postupu, který zrealizujeme. Rád bych určitě zdůraznil, že zatím není nic jiného než mé osobní rozhodnutí a Ondřejovi, týmu i České televize přeji jen vše nej a hodně úspěchů.

Vy a Ondřej jste toho za tu dobu zažili mnoho, na co nejraději vzpomínáte?

S Ondrou jsme a budeme stále přátelé, to se nijak nemění. Kluci v akci byl od počátku úžasný projekt, vždy to byla radost, vzpomínek a zážitků je strašně moc. Asi nejraději vzpomínám na casting, cestování a první díl. Nedávno jsem si ho pouštěl, a to se člověk až lekne, jak ten čas letí, vřele doporučuji. Celý tým tomu odevzdal za ta léta hodně a i zde cítím, že nebylo snadné se rozhodnout a odejít, ale osobně vnímám, že je to správný čas.

Jaký společný recept vám přirostl k srdci nejvíce?

To je těžká otázka, když se podíváte do archivu na web Kluci v akci, jsou tam stovky receptů, že bych měl nějaký extra v srdci, to asi ne, bude jich jistě více, ale mám rád všechny zahraniční díly a s tím spojené recepty, českou klasiku a věčné lahůdky. Poctivé suroviny, autentické recepty, tradiční kulinářské techniky a poctivý přístup ke kuchařské práci mě vždy bavil a je součástí naší, mojí i firemní DNA.

Za patnáct let jste učili mnoho rodin užívat si společného stolu. Co byste jim dnes rád vzkázal?

Jsem velice rád, že jsme mohli nabídnout divákům nejen náš pohled na vaření, ale i pohled ostatních kolegů šéfkuchařů, farmářů, regionů, národních kuchyní a mnoho dalšího. Myslím, že náš pořad byl vždy pestrý, a pokud si z toho chcete něco odnést, vždy je z čeho brát a stále lze používat i archiv receptů a dílů samotných, vše jsme vždy poctivě uvařili a s celým týmem odpracovali.

Vzkázal bych, že nic nekončí, Kluci v akci poběží s Ondrou a jeho hosty, já budu stále pracovat a živit se gastronomií. A pokud by diváci chtěli něco ochutnat, tak ideálně na mém e-shopu, jídlo má být radost, tak si ho užívejme.

Ondřej Slanina a Filip Sajler v pořadu Kluci v akci

Co plánujete do budoucna?

chci se věnovat hlavně vlastním firmám. Stále, i přes potíže, které přinesla pandemie a které segment služeb a gastronomie zasáhl extrémně tvrdě, věřím, že budoucnost náš obor má. Chceme pracovat na gastronomii, která stojí na principu „z farmy na stůl“. Vše, co farmy z našeho holdingu vypěstují, chci dostat k našim zákazníkům, a to se skvělým servisem a jako vždy ve vysoké kvalitě a z rukou našich profesionálních kuchařů. Nově přes e-shop, ale jak to stav dovolí i v našich kantýnách, bistrech, cateringu a dalších segmentech, kde s naším jídlem jsme.

Cílem je být jasnou volbou, když se chcete kvalitně najíst a mít z toho radost. Pro naše zákazníky připravujeme mnoho novinek, dále pracujeme na péči a o rozvoj české gastronomie v rámci Českého gastronomického institutu, bojujeme za zlepšení vzdělávání na všech úrovních v rámci projektu Kulinářské umění a společně s několika státními instituty se snažíme o evoluci školního stravovaní v rámci projektu „Máme to na talíři“.

Jak bude vypadat vaše zapojení do pořadu Kluci v akci nyní?

Já pořadu stále fandím a přeji mu jen vše dobré a týmu a Ondrovi hodně energie. Aktuálně budu točit několik dílů a v budoucnu se občas objevím jako host, pokud bude prostor a společná chuť.