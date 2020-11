Klára Vytisková je potřetí těhotná. Mateřství mě posouvá dál, říká

„Čekáme další miminko a jsme hrozně šťastný, protože jsme s manželem chtěli další miminko. Je to pro nás důležitý. Milujeme ty společný snídaně a měli jsme pocit, že ještě nejsme kompletní parta, a tak čekáme dalšího člena do týmu,“ řekla zpěvačka pro primácký pořad Show Time.

Nastávající rodiče už vědí, jestli se jejich dvě dcery dočkají bratra, nebo sestry. „Náhodou to vím, ale ještě to neprozradím, protože to s manželem musíme nějak zpracovat. Myslela jsem si, že budeme mít tři holky, protože u nás v rodině jsou samý holky… Už tu informaci čerstvě máme, ale ještě si ji necháme pro sebe,“ prozradila s tím, že termín porodu má v druhé půlce března.

Letos v březnu Vytisková vydala nové album a již několikrát musela přeložit termín křtu. Nevyjde jí ani ten, který plánovala na 25. listopad. „Vypadá to bledě, což je asi všem jasný. Ten křest prostě nebude, ale já jsem to vyřešila jinak, protože si strašně cením fanoušků, kteří to mají naposlouchaný a chtěli by to slyšet naživo. Tak jsme se rozhodli jim tady v prázdným Meetfactory, kde normálně stojí lidi, natočit lajfko,“ uvedla.

A o čem je její nové album? „Je o tom, že bychom měli respektovat sami sebe. Každá z dcer je moje múza a vždycky mi nahodí téma, který zpracovávám na desce. Většinou mám dceru a pak desku. Jsou mou velkou inspirací. Dávají mi velký zrcadlo. Řekla bych, že mě mateřství posouvá dál, že si najednou uvědomuju spoustu věcí. A emoce, který jsou v tom mateřství, tavím do písniček,“ řekla zpěvačka, která si v roce 2010 vzala za muže bubeníka Romana Víchu, s nímž má dcery Emilii (6) a Olivii (3).