Receptem na pozitivní energii je zabývat se sama sebou, říká Klára Melíšková

Klára Melíšková si letos měla poprvé vyzkoušet roli prezidentky festivalu, který se však odsouvá po nařízení vlády kvůli šíření koronaviru. Herečka se přitom na novou roli moc těšila. Měla zhlédnout sedm komedií a poté o nich společně diskutovat s ostatními členy poroty.

„Mám ale ráda všechny dobré filmy, které mě nějakým způsobem zasáhnou. Nerozděluji to na drama, komedie, nebo sci-fi. Miluji všechny žánry,“ řekla Melíšková.

Herečka prozradila, že kdysi si filmové festivaly moc neužívala. Je však velmi náruživý návštěvník normálních kin.

„Moc ráda vidím filmy na velkém plátně a jsem schopná dokonce jít několikrát na jeden film. Na filmové festivaly jsem v minulosti moc nechodila. Až před pěti lety jsem začala jezdit na karlovarský festival,“ uvedla.

Herečka má dokonce několik oblíbených snímků, které viděla vícekrát. Na filmu Záře byla v kině asi pětkrát. Geniálního pianistu v něm hrál herec Geoffrey Rush. Mezi oblíbence Melíškové patří i americký herec Woody Harrelson, který měl být hvězdou Febiofestu

„On je úplně geniální! Je to strašně sexy chlap a výborný herec. Takže moc doufám, že se s ním potkám a uvidím ho naživo. Viděla jsem spoustu jeho filmů. Baví mě i Matthew McConaughey a Idris Elba, ten je fantastický,“ řekla s tím, že z hereček zbožňuje Meryl Streepovou.

„Máme doma několik jejích filmů a vím, že teď jsme si naposled několikrát za sebou pouštěli film Lepší už to nebude. To není úplně její majstrštyk, ale zrovna se mi to nějak tematicky hodilo v životě, takže to jsem si mnohokrát pouštěla. A vzpomínám i na Sophiinu volbu, na jednu scénu, to nemůžu vůbec vypustit z hlavy. Vlastně na Meryl Streepovou myslím často. Čtu její rozhovory a velmi ráda bych se s ní někdy potkala,“ prohlásila.



Čerstvá držitelka Českého lva pro nejlepší herečku ve vedlejší roli jenom září a prozradila recept na pozitivní energii. „Zabývat se sama sebou a dělat si sama dobře,“ řekla a dodala, že energii dobíjí také tancem.

„Začala jsem tančit u jedné turecké tanečnice. Není to tedy turecký břišní tanec, ale spíše takový druh improvizovaného tance, kde ona mě vlastně učí, najít si svůj vlastní pohyb. Takže to je pro mě úplně nový objev za poslední dva roky a strašně mě nabíjí,“ uvedla Melíšková, která pravidelně cvičí v tělocvičně s osobním trenérem Honzou Adensamem.

