Co neovlivním, beru s nadhledem, říká Klára Doležalová

Stále ještě chodíte na lekce angličtiny? Kdy máte nejvíce příležitost angličtinu procvičovat?

Přiznám se, že teď jsem to přerušila, nějak jsem to časově nezvládala. Víte, já se anglicky bez problémů domluvím. Když cestujeme, dokážu vše vykomunikovat, to problém není. Jenže mé dcery studují bilingvní školy a úroveň jejich jazyka už je daleko nad tou mojí, což mě mrzí. Starší dcera už má de facto ukončen nejvyšší level CPE a to už je angličtina vysoko nad mými možnostmi. Jasně, že toto už nedoženu, ale alespoň se při komunikaci s profesory nechci červenat. Mladší dcera už má také úroveň rodilého mluvčího. No. A pak se neučte…

Váš manžel Miodrag Maksimovic je cizinec. V čem nejvíce spatřujete jeho kulturní odlišnost?

Pro mě cizincem nikdy nebyl. Ví se o mě, že mám díky babičce srbské předky a jazyk ovládám od dětství. Stejně tak dobře znám mentalitu a nic mě už v tomto ohledu nemůže nějak překvapit. Jasně, že v mnoha směrech se projevuje odlišná výchova v dětství, i naše pohledy na výchovu našich dětí se občas liší, takže aplikujeme takový hybridní způsob. (smích) Jinak jsou to odlišnosti nepodstatné. Oba jsme Slované a křesťané.

Mluví vaše dcery oběma rodnými jazyky svých rodičů? Už začíná být jasné, čím by dcery chtěly být, jakým směrem je to táhne?

Ano, mluví i srbsky, respektive i chorvatsky, protože mezi těmito jazyky je rozdíl malý. Nese to s sebou i spoustu vtipných situací souvisejících s mícháním češtiny a srbštiny. Občas u nás slyšíte takové „esperanto“ a občas tím bavíme nejen sebe, ale i okolo stojící lidi. Co se týká výběru jejich budoucího povolání, zatím plujeme vesmírem. Jediný fakt je, že už hledáme fakultu v zahraničí, protože starší Natalia bude končit gymnázium IB maturitou. Tak bude ještě veselo. Baví ji jazyky, studuje ještě francouzštinu a ruštinu. A mladší Mia? Vidím to tak asi na ředitelku zeměkoule.

V čem jsou vám dcery podobné a v čem se naopak potatily?

Těžko říct. Jsou to dva originály. Jiná doba, jiné podmínky, jiný svět. Jsou úplně jiné, než jsme byli my. A jsou jako jin a jang. Jedna introvert, druhá extrovert. Jedna hlasitá, druhá tichá. Jedna společenská, druhá individualistka. Jedna dobrodruh, druhá vášnivá čtenářka. Obě však například milují hudbu nebo poznávání nových světů.

Váš moderátorský kolega Karel Voříšek píše knihy na téma rozvoje osobnosti. Četla jste je? Název jedné z nich je Štěstí se dá naučit. Co si o tom myslíte?

Četla. A myslím si, že je skvělé takové knihy číst. Přijde mi, že se svět dnes točí rychleji a mnoho lidí se nejen neorientuje v těch prudkých změnách kolem nás, ale především se ztrácí sami sobě. Hledání odpovědí je to, co nás zaměstnává nejvíc. Já sama jsem měla takové těžší období sama se sebou.

Přišlo mi, že už se neumím otočit dovnitř, do svojí duše. Ztrácela jsem klid a nadhled a smysl toho všeho honění. Karel mi dal k narozeninám voucher na lekci meditace s úžasným Dechenem Thurmanem, bratrem herečky Umy Thurmanové, který občas přijede do Prahy a vede tu kurzy nejen jógy a meditace. Byla jsem tam dvakrát na individuální lekci a už zase stojím nohama na zemi.

Co je pro vás štěstí?

Pro mě jsou to maličkosti. Radosti mých dětí, pohlazení od mého muže, běhání se psem po lese, kde jsme úplně sami. Úspěchy mých nejbližších, pocit z dobré práce za mnou. Slunečný den, večer s přáteli.

Co vám dělá radost a co naopak kazí náladu?

Náladu mi zkazí věčně naštvaní nebo závistiví lidé, nemoci dětí, nespravedlnost. Jestli myslíte, že mě třeba ovlivňuje politika nebo jiné kauzy, co denně vysíláme ve zprávách, tak to ne. Udržuji si nadhled a věcmi, které neovlivním, se snažím nemasírovat.

Vystudovala jste herectví, ovládáte ještě dnes herecké řemeslo? Hodí se vám někdy i v životě?

To víte, že ano! Hlasovou průpravu využiji v práci jednoznačně. Vím, jak funguje nonverbální komunikace, rozumím řeči těla. Tyto věci jsou nejen pro mou práci důležité. A jestli bych ještě uměla hrát? Nevím…to se zapomíná?

Loni jste oslavila půlkulatiny, je něco, co byste ráda podnikla, nebo zažila a dodnes se vám to nepodařilo?

Já se teď orientuji hlavně na své holky. Musím je postavit na správnou cestu, vybrat další školy, pomoci jim najít ten správný směr. To je úkol, který je prioritní. A co ještě zažiji, to ví jen ten nahoře. Znáte to. Chceš-li pobavit Boha, pověz mu o svých plánech.

Jaká kniha, film, seriál či pořad vás v poslední době hodně zaujaly a proč?

Čtu teď knihu, co jsem dostala od našich přátel, Tajuplný život vody od Masaru Emoto. Je to neuvěřitelná cesta k poznání úplně obyčejné věci, která nás každý den všude obklopuje. Strašně mě to baví. Film? Miluji všechny filmy Emira Kusturici nebo Pedra Almódovara, zkrátka evropské filmy. Z novějších bych doporučila strhující snímek, který mě převálcoval. Dánský film Lepší svět. A pokud se mě ptáte na seriál, tak je to Dům z karet, ale vřele doporučuji vidět v originálním znění. Z českých seriálů mě nadchla Pustina. Kam se hrabe Hollywood! Máme neuvěřitelně dobré herce. A ano, i Most! mě baví. Geniálně natočené s veškerou syrovostí a autenticitou.