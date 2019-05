Harington se bál, že seriál Hra o trůny bude považován za sexistický

Jedním z momentů, které překvapily mnohé fanoušky seriálu Hra o trůny byla proměna Daenerys Targaryen ze silné pozitivní hrdinky v diktátorku. Poté, co královna Cersei nechala setnout hlavu její přítelkyni Missandei, se jí Daenerys pomstila zničením Králova přístaviště. Při tom zemřely krutou smrtí tisíce obyvatelů tohoto královského hlavního města Westerosu a Sedmi království.

Ve speciálním vydání magazínu Entertainment Weekly se herci svěřili s tím, jak oni sami vnímali konec seriálu. „Měl jsem strach hlavně z toho, že budou diváci vnímat jako sexistické zabití dvou hlavních ženských postav Cersei a Dany. Byl to však vzhledem k okolnostem spravedlivý závěr. Tyto ženy jsou nejzajímavějšími postavami v seriálu. Nepředstavovaly však rozhodně kladné hrdinky,“ míní Kit Harington.

„Daenerys není dobrým člověkem. Věděl jsem, že její smrt možná některé diváky zklame. Je však třeba si uvědomit, že způsobila zbytečnou smrt mnoha nevinných žen a dětí,“ dodává Harigton.

Podle herečky Emilie Clarke měla Daenerys, kterou v seriálu ztvárňovala celkem osm let, vždy jen ty nejlepší úmysly. Chápe však prý, že poté, co ztratila mnoho nejbližších přátel, se Matka draků, která se rozhodla dobýt Západozemí, stala pomstychtivou tyrankou.

„Ztratila toho během svého života mnoho. To, čím vším si prošla a o co celou dobu usilovala... A najednou se k ní v jednu chvíli všichni obrátili zády. Rozumím tomu, proč toužila po pomstě. Cestou k vysněnému trůnu však zlikvidovala příliš mnoho nevinných lidí a její osud byl tak zpečetěn. Bylo to spravedlivé,“ říká Emilia Clarke, představitelka Daenerys

Herečka přiznala, že když dočetla scénář k poslední epizodě, byla z osudu své postavy zničena. „Plakala jsem a musela jsem se jít projít. Vzala jsem klíče, telefon a vrátila jsem se domu po pěti hodinách se zablácenými botami,“ vzpomíná Clarke.



O víkendu sdílela herečka na Instagramu vzpomínkovou fotografii herců ze seriálu s dojemným vzkazem. „Chtěla bych toho tolik říci. Ale slova nedokážou ani zčásti popsat, jak moc pro mě tento seriál a postava Dany znamená. Hra o trůny mi během posledních let pomohla stát se lepší ženou, herečkou i člověkem. Moc bych si přála, aby tu byl můj milovaný táta a vše to viděl. Všichni velice děkujeme i našim fanouškům. Bez vás bychom neexistovali ani my. Naše hlídka je u konce,“ napsala Clarke.