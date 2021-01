Kila navíc jsou hodně nepohodlná, říká sedmdesátnice Kirstie Alley

„Kila navíc jsou hodně nepohodlná. Člověk chodí výrazně pomaleji a nemůže poskakovat jako dříve. Nejhorší je to s oblečením. Už to nechci nikdy zažít,“ vzpomínala čerstvá sedmdesátnice na dobu, kdy měla přes metrák.

V 80. letech Kirstie Alley platila ze sexsymbol Hollywoodu a mezi její nápadníky patřili John Travolta a Patrick Swayze, se kterými se potkávala před kamerou.

„Svoje manželství bych pravděpodobně obětovala, ale jeho (Swayzeho) jsem ničit nechtěla,“ vzpomínala po letech na kolegu ze série podle slavné knihy Sever a Jih.



S Travoltou ji dnes pojí nejen příslušnost ke kontroverzní scientologické církvi, ale také podpora Donalda Trumpa, ke kterému má většina amerického showbyznysu rezervovaný vztah. Alley ho volila jak v roce 2016, tak loni.

„Není to totiž politik,“ prohlásila herečka, která se na podzim ostře opřela do chystaných pravidel pro udělování Oscarů. Od roku 2025 by měly být do kategorie pro nejlepší snímek zařazeny jen filmy, mezi jejichž tvůrci budou i příslušníci rasových, etnických i jiných menšin.