Chodit do práce je mnohem snazší než být doma s dětmi, říká Dunstová

„Jsem nadšená, že jsem mohla znovu natáčet. Je to totiž mnohem snazší, než být doma na mateřské. Vždy, když jsem odcházela do práce, s radostí a úlevou jsem zamávala tchyni, která se o syna v tu dobu starala a hlídala ho,“ říká Kirsten Dunstová.



Jen šest měsíců po porodu začala Dunstová natáčet pro Showtime nový seriál On Becoming a God in Central Florida. V seriálu zasazeném do roku 1992 se objeví například ve společnosti herců Alexandra Skarsgårda, Mela Rodrigueze nebo zpěvačky Beth Ditto.



V rozhovoru pro magazín PEOPLE se herečka svěřila s tím, že svým rozhodnutím vzít roli Krystal Stubbsové si život příliš neulehčila. „Narodil se mi syn a já jsem se hned poté upsala na tři roky seriálu. Naštěstí mám skvělou rodinu a přátele, kteří mi pomáhají,“ pochvaluje si Dunstová.

Syna Ennise Howarda, který se narodil v květnu minulého roku, má herečka se svým snoubencem, hercem Jessem Plemonsem (31). Dunstová a Plemons se seznámili při natáčení seriálu Fargo v roce 2016. V roce 2017 se pak herečka objevila na předávání filmových a televizních cen Zlatý glóbus se snubním prstýnkem.

„Chci minimálně dvě děti a jsem člověk, který se chce vdávat. Pokud se to stane, když budu mít mezi třiceti a čtyřiceti lety, bude má svatba jen intimní soukromá akce. Radnice, večeře a DJ, přátelé a rodina. Pořádala bych to nejspíše ve stylu oslavy čtyřicetin,“ prohlásila herečka v roce 2016.



VIDEO: Trailer k seriálu On Becoming a God In Central Florida (2019):