Kardashianová: Těhotenství na mém těle napáchala obrovské škody

Kardashianová měla už během prvního těhotenství velké problémy. Trpěla preeklampsií a selhávaly jí orgány. Kvůli tomu jí lékaři porod vyvolávali, a tak porodila dceru o šest týdnů dříve.

Po narození malé North si pak nechala odebrat svá vajíčka a oplodnit spermiemi manžela ve zkumavce. Embrya pak nechali zamrazit na klinice, protože už tehdy uvažovali nad náhradní matkou.

Nakonec ale Kim sama odnosila syna Saintha. Naznačila, že právě jeho mají jen díky umělému oplodnění. Další dvě děti už ale odnosila náhradní matka.

„Lékaři mi sdělili, že mě nenechají nosit a porodit další dítě. Bylo to příliš riskantní a šlo by mi o život. Odmítali mi do dělohy zavést třetí embryo. Měli jsme zmražená dvě embrya a měli jsme to štěstí, že z nich máme dva potomky, které náhradní matka odnosila,“ sdělila Kardashianová ve své reality show.

Po obou porodech měla problémy i s placentou, která z těla nevyšla sama a musela být odstraněna chirurgicky. Kardashianová nespecifikovala, jaké operace musela podstoupit.

„Uvnitř mého těla došlo vlivem těchto událostí k mnoha poškozením, které bylo nutné řešit operativně. Těhotenství na mém těle napáchala obrovské škody. Nelituji ale ani jednoho těhotenství ani hormonální léčby a odběru vajíček. Díky tomu mám čtyři úžasné děti, které mi každý den dělají obrovskou radost,“ pokračovala.

Kim Kardashianová má s manželem raperem Kanyem Westem čtyři děti – North (6 let), Sainta (4 roky), Chicago (1,5 roku) a Psalma (7 měsíců).