Kardashianky po čtrnácti letech končí svou reality show

9:23

Profesionální celebrita Kim Kardashianová oznámila, že po čtrnácti letech skončí rodinná reality show Keeping Up with the Kardashians. Podle některých zdrojů za to může především raper Kanye West, manžel Kim Kardashianové, který se rozhodl kandidovat na prezidenta USA.