Divoká Samantha ze Sexu ve městě slaví. Kim Cattrallové je 65 let

Filmografie Kim Cattrallové čítá desítky dalších rolí, rodačka z Liverpoolu si zahrála i na Broadwayi. Média také vždy přitahoval i její milostný život.



Krátce po narození se Cattrallová s rodiči přestěhovala do Kanady. Ve svých jedenácti letech se však vrátila do rodné Británie kvůli studiu na prestižní Londýnské akademii hudby a dramatického umění (LAMDA). Odmaturovala v Kanadě a poté dostala stipendium na americké Akademii dramatického umění v New Yorku.

Jejím filmovým debutem bylo účinkování ve filmu Otto Premingera Růžové poupě z roku 1975, ve kterém si zahrála po boku takových velikánů filmu jako Peter O’Toole nebo Richard Attenborough. Později hrála například ve slavné Policejní akademii či neméně populární komedii s Jeanem-Paulem Belmondem Bezva finta.

Hvězdu první velikosti z ní udělal seriál Sex ve městě, jehož první díl měl premiéru v roce 1998. Podle seriálu byly natočeny i dva celovečerní filmy. První z nich se v roce 2008 setkal s povětšinou vlažným přijetím kritiky. U diváků se však těšil značné oblibě a jeho tržby dosáhly 415 milionů dolarů (téměř 7,5 miliardy korun). Druhé pokračování mělo premiéru v roce 2010.

Cattrallová byla třikrát vdaná. Byla ovšem často spojována s mnoha dalšími muži, například s někdejším kanadským ministerským předsedou Pierrem Trudeauem či s francouzským intelektuálem Bernardem-Henri Lévym.

Momentálně žije s o čtrnáct let mladším zaměstnancem BBC, Britem Russellem Thomasem o kterém tvrdí, že je to konečně ten pravý.