Kariéru čerstvého šedesátníka Spaceyho decimují obvinění z obtěžování

Herci, který naposledy zaujal v seriálu Dům z karet jako bezskrupulózní politik Frank Underwood, trvalo deset let, než prolomil sérii malých rolí v často nevýrazných filmech. Jeho hvězda začala stoupat až v roce 1996, kdy získal prvního Oscara za vedlejší roli v kriminálním filmu Obvyklí podezřelí.

Poté následovaly role v dalších filmech, například v thrilleru Sedm (1995), ve Smrtící epidemii (1995) nebo v detektivce L. A. Přísně tajné (1997).



Další zlatou sošku přinesla Spaceymu hlavní role v Americké kráse (1999). Pětioscarový snímek pojednává o muži v krizi středního věku, který ztrácí kontakt s ženou i dcerou, které ho nenávidí, a zamiluje se do dceřiny spolužačky.

Spektrum dalších Spaceyho filmů je různorodé, zahrnuje drama s prvky sci-fi Svět podle Prota (2001), drama Život Davida Galea (2003), akční film Superman se vrací (2006), thriller z bankovní sféry Den před krizí (2011) či drama Rebel v žitě (2017).

Významná je též Spaceyho divadelní dráha. V roce 2004 se rozhodl přijmout funkci uměleckého ředitele londýnského divadla Old Vic. Jeho záměrem bylo vzkřísit zašlou slávu této nejstarší dosud hrající anglické scény. Spacey byl novou prací nadšen.

„Ocitnout se v roli ředitele Old Vic přesahuje i mé nejtroufalejší sny,“ řekl. Za svůj podíl na oživení divadla převzal herec v roce 2010 od prince Charlese Řád britského impéria. Old Vic řídil Spacey do roku 2015.

Jako herec zde sklidil uznání mimo jiné za ztvárnění hlavní postavy v dramatu Richard III. V této hře se sešel ke spolupráci s britským režisérem Samem Mendesem, s nímž natočil Americkou krásu. List The Independent například napsal, že ze způsobu, jakým Spacey ztvárnil nejslavnějšího Shakespearova padoucha, jde mráz po zádech. Herec kvůli víc než tříhodinovému představení přestal kouřit a pít, aby se vyrovnal s fyzickými i psychickými nároky role.

Spaceyho kariéru však pošramotila aféra, která vypukla v roce 2017. Tehdy jej o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp obvinil, že se ho před třemi desítkami let pokusil svést. Spacey řekl, že si na událost nepamatuje, protože byl nejspíš hodně opilý. Rappovi se za nevhodné chování omluvil. Následovala další podobná obvinění, například že obtěžoval mladé muže v době, kdy šéfoval Old Vic. V minulosti Spaceyho z obtěžování obvinilo více než třicet mužů.

Dům z karet (2013) Americká krása (1999) Vyjednavač (1998)

Herec přišel o některé o role. Filmová společnost Netflix jej vyhodila ze seriálu Dům z karet, režisér Ridley Scott vystřihl jeho postavu z téměř hotového filmu Všechny prachy světa a scény přetočil s Christopherem Plummerem.

Minulý týden americká prokuratura stáhla obvinění Spaceyho ze sexuálního obtěžování chlapce, kterého se podle obžaloby dopustil v roce 2016. Zvrat v případu nastal poté, kdy poškozený s odvoláním na pátý dodatek ústavy odmítl dál vypovídat.

Spacey, rodák z amerického South Orange (1959), získal lásku k divadlu i k Británii od rodičů, kteří ho brali na prázdniny do Londýna. V Old Vic se tak poprvé ocitl už v sedmi letech. Jeho vztah k divadlu však ovlivnil zejména celoživotní učitel a přítel – americký herec Jack Lemmon. Se svým idolem Spacey poprvé hrál na Brodawayi v polovině 80. let. Sám později přiznal, že v té době hodně pil a tropil výtržnosti, ale kvůli účinkování s Lemmonem s tím přestal.

Spacey, který má kromě Oscarů také Zlatý glóbus (za seriál Dům z karet) či ceny Tony a BAFTA (za Americkou krásu), se v souvislosti s aktuálními obviněními ze sexuálního obtěžování krátce vyjádřil také ke svému osobnímu životu. Řekl, že měl vztahy s muži i ženami, nakonec se ale rozhodl žít jako gay.