Maséra, který obvinil Spaceyho ze sexuálního obtěžování, našli mrtvého

Kalifornský soud odmítl v březnu tohoto roku žádost Kevina Spaceyho, který požadoval, aby soud identitu neznámého žalobce odhalil. Americký herec čelí hned několika obviněním, že obtěžoval muže proti jejich vůli. Hollywoodskou hvězdu to stálo mimo jiné roli v seriálu Dům z karet.



Muž v září 2018 vypověděl, že v říjnu 2016 se k němu Spacey objednal na klasickou masáž. Během té však herec údajně začal rukama osahávat genitálie maséra a zároveň se dožadoval doteků svého ztopořeného přirození. Poté, co Spacey masérovi nabídl orální uspokojení, chtěl muž masáž ukončit a odejít. Herec prý přitom zamkl místnost a odmítal ho pustit.

„Spacey v jednu chvíli vstal z masérského stolu a ukázal se žalujícímu zcela nahý. Pak vykročil směrem k žalujícímu a řekl mu: ‚Máš tak krásné oči.‘ Pak uchopil žalujícího za ramena a přitáhl si ho blíž ve snaze ho políbit. Zatímco žalující začal ustupovat od nahého Spaceyho a řekl, že v masáži již nebude pokračovat, Spacey začal sahat žalujícímu přes kalhoty na genitálie a zcela ignoroval jeho nesouhlas s tímto chováním. Nakonec herec nabídl muži orální uspokojení,“ napsal advokát zastupující maséra v žalobě.

8. července 2019 se poškozený na soudním jednání rozhodl odvolat na pátý dodatek ústavy a odmítl vypovídat v momentě, kdy měl objasnit vymazání zpráv ze svého telefonu, který měl mít v čase obtěžování u sebe. Právě data z telefonu měla údajně dokázat Spaceyho vinu. Telefon ale žalobce podle vlastních slov ztratil. Prokurátor nakonec stáhl obvinění, informoval britský deník The Guardian.



Jako první obvinil hollywoodského herce ze sexuálního obtěžování v říjnu 2017 o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, kterého se prý Spacey pokusil svést před zhruba třemi desítkami let. Spaceymu bylo tehdy 26 a Rappovi 14. Spacey se Rappovi za „nevhodné chování“ omluvil.



Už předloni se objevily informace, že Spacey za svého působení v londýnském divadle Old Vic údajně sexuálně obtěžoval nejméně dvacet mužů. Držitel filmové ceny Oscar byl uměleckým ředitelem londýnského divadla v letech 2004 až 2015. Vyšetřován je i v Británii.



Obvinění měla pro uznávaného herce tvrdý dopad. Mezinárodní akademie televizních umění a věd se rozhodla neudělit Spaceymu zvláštní ocenění zakladatelů mezinárodních televizních cen Emmy. Společnost Netflix, která produkuje seriál Dům z karet, pak pozastavila natáčení jeho další řady. V závěrečné šesté sérii už Spacey chybí.