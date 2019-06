Přibrala jsem a na své tělo jsem pyšná, říká Katonová k fotkám nahoře bez

„Viděla jsem, že mé aktuální fotky z pláže se objevily v mnoha článcích. Ano, přibrala jsem a jsem spokojená. Jsem pyšná na svou postavu. Možná nevypadám sexy, ale cítím se tak,“ napsala Kerry Katonová na Instagram ke své fotografii v plavkách pořízené na řeckém ostrově Mykonos, kde tráví dovolenou.



„Je mi nejlépe za poslední roky a to je vlastně to jediné, na čem záleží. Co si myslí ostatní, to mě vůbec nezajímá,“ dodala členka bývalého dívčího tria Atomic Kitten, úspěšného hlavně koncem devadesátých let.

Kerry Katonová se po rozpadu skupiny věnovala převážně zakládání rodiny. S třemi různými muži má celkem pět dětí. Zúčastnila se také natáčení několika britských reality show, vydala dvě autobiografie a zahrála si v méně úspěšných béčkových seriálech a filmech.

Herečka, která momentálně uvažuje o své třetí plastické operaci prsou doufá, že se jí díky zvětšení poprsí podaří znovu a lépe nastartovat filmovou kariéru. Nejraději by si prý zahrála sexy hrdinku v romantickém dramatu.

Kdysi velice populární dívčí skupina Atomic Kitten plnila díky svým divokým členkám stránky bulvárních magazínů ještě dlouho po svém rozpadu v roce 2001. Právě Kerry Katonová byla mimo jiné zadržena například v roce 2006 poté, co se zapletla do rvačky v nočním baru.



VIDEO: Atomic Kitten - It’s Ok!: