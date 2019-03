Richards: Přestat kouřit cigarety je těžší než skoncovat s heroinem

„Zkoušel jsem mnohokrát přestat kouřit, ale zatím neúspěšně. Už Lou Reed kdysi řekl, že vzdát se cigaret je mnohem těžší než skoncovat s heroinem. Je to tak,“ tvrdí člen kapely The Rolling Stones v rozhovoru pro britský magazín Mojo.



„Skončit s heroinem je peklo. Ale celý ten proces trvá relativně krátce. S cigaretami je to mnohem složitější. Vždy jsou po ruce nebo k dispozici, ať už jdete kamkoliv. Bezmyšlenkovitě po nich sahám a zapaluji si. Snažím se alespoň omezit množství, které za den vykouřím. V mém věku už je přece jen trochu náročnější zbavovat se zlozvyků, které si pěstuji celý život,“ míní Richards.

Rocker byl po většinu své kariéry těžce závislý na drogách. Do roku 1978 užíval heroin, do roku 2006 kokain a v roce 2010 se prý pokusil vzdát marihuany. To se mu však nepodařilo. V roce 2015 Richards prohlásil, že každé ráno zahajuje jointem. „Trávu kouřím pravidelně, vždy po probuzení si dám. Jednou z nejpříjemnějších věcí v životě je pro mě sledování mapy Ameriky, kde se pravidelně objevuje, ve kterých státech už je to legální, svěřil se kytarista.

Ten kdysi přiznal, že v roce 1976 málem spáchal sebevraždu. Kdyby prý tehdy nebyl zrovna na turné s kapelou The Rolling Stones v Paříži, asi by už mnoho let nebyl mezi živými. Rockerovi v červnu toho roku náhle zemřel na syndrom náhlého úmrtí kojenců desetitýdenní syn Tara, kterého měl s herečkou Anitou Pallenbergovou (†73).

„V tu chvíli to byl neskutečný šok. Dozvěděl jsem se to po telefonu. Byl jsem v Paříži a stalo se to v Ženevě. Tehdy jsem si myslel, že než začne náš koncert, tak se asi zblázním. Říkal jsem si, že musím za každou cenu jít na pódium a fungovat a přemýšlet o tom budu až po skončení koncertu. Možná to byl tehdy nějaký pud sebezáchovy. Kdybych totiž tehdy nemusel na pódium, asi bych se zastřelil,“ řekl Richards a dodal, že se smrtí potomka se nikdy nedokázal smířit.