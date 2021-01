Keira Knightley odmítá hrát nahá ve filmech, které režírují muži

„Nemám absolutní zákaz (točit nahé filmové scény), ale mám ho tak trochu s muži. Je to částečně marnost a také jsou to mužské pohledy,“ říká v podcastu herečka. Do svých smluv podmínku o nahotě přidala v roce 2015, když se stala matkou.



Natáčení intimních scén ve filmu je v posledních letech pod drobnohledem, zejména od vzniku hnutí MeToo, které upozornilo na téma sexuálního obtěžování. Mnohá filmové studia od té doby najímají „odborníky na intimitu“, kteří dohlížejí na natáčení sexuálních scén a jejich úkolem je zajistit, aby se herci při natáčení cítili bezpečně a respektovaní, vysvětluje BBC News.

„Pokud by byl film o mateřství, o tom, jak výjimečné je vaše tělo, jak ho najednou musíte poznávat, jak ho najednou vidíte úplně jinak, které jste si nedovedli představit, dokud jste se nestali matkou, tak ano, ráda bych to zkoumala s režisérkou, ženou, která by tomu rozuměla,“ dodala.

Keira Knightley se ve filmovém světě pohybuje od svých deseti let. Proslavila se rolemi ve filmech Blafuj jako Beckham, Láska nebeská, Piráti z Karibiku, Pýcha a předsudek, Vévodkyně, Nebezpečná metoda, Anna Karenina, Kód Enigmy nebo Colette: Příběh vášně.



Před třemi lety se herečka ostře pustila do současných hollywoodských filmů. Nelíbí se jí způsob, jakým jsou v nich zobrazovány ženy. Podle ní jsou ženské postavy často znásilňovány a jedná se s nimi bez respektu. Prozradila, že právě proto si vybírá stále víc historických postav.

„Opravdu nedělám moc filmů ze současnosti, protože ženy jsou v nich skoro vždycky znásilňovány. Vždycky najdu něco odporného na způsobu, jakým jsou tam ženy zobrazovány. Zatímco v historických dílech najdu na těch postavách vždycky něco inspirujícího,“ vysvětlila časopisu Variety v roce 2018.



Herečka je osm let vdaná za hudebníka Jamese Rightona a mají spolu dvě dcery, Edie a Delilah.