Keira Knightley není jenom herečka. Bojuje za práva žen i za lepší svět

Britský princ Philip (99) podstoupil úspěšnou srdeční proceduru. Oznámil to Buckinghamský palác bez podrobností. V...

S Terezou z Kukaček nemám moc společného, říká její představitelka

Premium Říká, že si nedává velké cíle, ke štěstí jí stačí málo a pořád má za co děkovat. Z úst někoho jiného by to možná znělo...