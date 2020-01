Katy Perry přiznává, že jí Orlando Bloom pomáhá bojovat s depresemi

„V minulosti jsem byla schopná to překonat, ale tentokrát se stalo něco, co mě skoplo o několik pater dolů. Musela jsem skutečně podstoupit mentální léčení. Orlando je jako šalvěj. Když jsme se potkali, řekl mi, že se vzájemně určitě zbavíme jedů. A taky se tak stalo,“ sdělila v rozhovoru pro magazín Vogue.

Podle Katy byla tato cesta extrémně náročná, ale děkuje za ní, protože se bála, že to s ní v brzké dobře neskončí dobře.

„Pomáháme si zůstávat soudní. Nikdy jsem neměla partnera, který by byl ochotný se mnou projít takovou emoční a duchovní cestou jako Orlando. Je to náročné, protože musíte čelit všemu, co na sobě nemáte rádi. Je to jako nikdy nekončící očista,“ svěřila se.

Pětatřicetiletá Katheryn Hudsonová, jak zní zpěvaččino občanské jméno, otevřeně přiznává, že se s depresemi léčí už několik let. O tomto problému se nebojí mluvit, protože věří, že svým přiznáním pomůže lidem, kteří mají podobné problémy.

„Prodělala jsem terapii, prošla jsem Hoffmanovým procesem, užívala bylinnou léčbu. Mám partnera, který se snaží sám najít rovnováhu. Orlando prodělává vlastní duchovní cestu. Je to kotva, která mě drží při zemi, je velmi realistický. Není to žádný fanoušek číslo jedna Katy Perry, je to fanoušek opravdové Katheryn Hudsonové,“ dodala zpěvačka.