Po rozvodu s Cruisem jsem byla pod drobnohledem, říká Holmesová

„Období po našem rozvodu bylo velmi intenzivní. Dostávalo se nám ze všech stran hodně pozornosti, o kterou jsme nestáli. Byli jsme všichni pod drobnohledem všech. Na druhou stranu jsme si našli spoustu nových přátel, kteří nám hodně pomohli a za to jsem vděčná. Když se na ten čas podívám zpětně, je to vlastně legrační,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín InStyle, jak uvedl server Daily Mail.

V té době s dcerou Suri (nyní 14 let) chodila do parku v brzkých ranních hodinách, aby je nesledovali paparazzi. I tak se ale našli fotografové, kteří je vystopovali. S dcerou tak neměla klid jinde než doma v jejich bytě v New Yorku.

Holmesová se s Tomem Cruisem rozvedla v roce 2012 po šesti letech manželství. Když byla po rozvodu s dcerou sama, hodně lidí jí pomohlo, aniž by muselo. Herečka zavzpomínala na noc, kdy se musela pro svou dcerku vrátit z večírku.

„Suri měla spát u kamarádky, ale volala mi, abych pro ni přijela. Vzala jsem taxi a vyrazila. Po cestě domů usnula a neznámý řidič taxi beze slova vystoupil a pomohl mi dceru odnést domů tak, aby se nevzbudila. Bylo to velmi milé,“ prozradila.

Holmesová dceru nijak neomezuje a nesnaží se ji vést směrem, který by jí určila ona sama. Jejím cílem je, aby dcera byla silnou osobností a už od mala dokázala rozhodovat sama za sebe a nenechala se nikým ovlivnit.

„Miluji ji strašně moc. Je to úžasná osobnost. Vždy byla velmi silnou osobností. Už jako malé děvčátko. Věřím, že se v životě neztratí, že se dokáže prosadit. Všechno dělá s obrovským zapálením a dokud není v dané věci stoprocentně dobrá, tak se v ní zdokonaluje. Nikdy neodejde od rozdělané práce. Teď už je ve věku, kdy jsme parťačky a obě máme čas samy pro sebe. Už je to jiné, než když byla malinká,“ doplnila.