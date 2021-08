Mám rakovinu a přijdu o část plíce, oznámila komička Kathy Griffinová

Komička v pondělí na Instagramu a Twitteru napsala, že lékaři jsou ohledně její diagnózy a léčby optimističtí. „Měla bych fungovat a běhat jako obvykle za měsíc nebo méně,“ napsala Kathy Griffinová s tím, že rakovinu plic dostala, přestože nikdy nekouřila.

Nemoc se podařilo zachytit brzy. Zatím nejsou postiženy oba orgány a při operaci komičce odstraní polovinu levé plíce. „Byly to zatraceně těžké čtyři roky, co jsem se pokoušela vrátit do práce, snažila se vás rozesmát a pobavit, ale budu v pohodě. Prosím, informujte se o svých lékařských prohlídkách,“ napsala.

Fanoušci a přátelé včetně celebrit jako Jane Lynchová nebo Ashley Nicole Blacková vyjádřili komičce na sociálních sítích podporu a popřáli jí hodně zdraví.

Pár hodin po zveřejnění oznámení o rakovině mluvčí Griffinové uvedla, že komička je po zákroku, který podle lékařů dopadl dobře.

Americká spisovatelka, moderátorka, herečka a komička Kathy Griffinová se v roce 2017 postarala o velký rozruch, když zveřejnila snímky, na nichž za vlasy drží uříznutou zakrvácenou hlavu tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Za fotky se později omluvila. Televize CNN s ní však rozvázala smlouvu.

Kritika se na komičku snesla ze všech stran. Kromě dětí Donalda Trumpa její počin odsoudila i dcera bývalého prezidenta Chelsea Clintonová. „Dělat si legraci ze zabití prezidenta není vůbec vtipné,“ uvedla Clintonová s tím, že snímek byl odporný a špatný.

Kromě toho že komička přišla o práci, v září 2017 zemřela na rakovinu její sestra Joyce. Loni v březnu zase přišla o matku Maggie, která zemřela po boji s demencí.