Po smrti bratra darovali rodiče jeho oči, srdce i plíce, svěřila se Heiglová

„Toto je můj bratr Jason. 23. září 1986 byl zraněn při autonehodě. Skončil na oddělení ARO a týden byl na přístrojích. Už je to pětatřicet let, co ho odpojili. Jen pár dní předtím, než by oslavil šestnáctiny,“ napsala dvaačtyřicetiletá Katherine Heiglová ve výzvě svým fanouškům.

„Příliš často o něm nemluvím. Nebo o tom dni, kdy odešel. Ani o týdnech, měsících a letech, které následovaly. Moje maminka dnes ráno napsala přátelům zprávu, kterou s vámi chci sdílet. Protože její obsah je důležitý. Nejen pro mou rodinu. Pro každého, kdo příliš brzy ztratil někoho, koho miloval,“ píše herečka, která se proslavila rolí lékařky v seriálu Chirurgové.

„Dnes je ten den, kdy Jason v roce 1986 zemřel. V průběhu toho dne létaly helikoptéry do nemocnice v Norwalku, aby sem převezly chirurgy z jiných zdravotnických zařízení. Ti pak večer vzali mého syna na sál, odstranili jeho orgány a připravili je pro darování,“ napsala hereččina matka Nancy Heiglová.

Podle českých zákonů se každý, kdo předem neoznámí úřadům nesouhlas s darováním, stává dobrovolným dárcem orgánů. V USA se člověk musí k dárcovství dobrovolně přihlásit. Orgány jednoho mrtvého člověka mohou pomoci zachránit až deset lidí.



„Moji rodiče tehdy rozhodli, že jejich syn pomůže ostatním i poté, co už tu nebude. Darovali jeho oči. Jeho srdce. Jeho plíce. Darovali vše, co mohli, protože věděli, že Jason by si to přál. A zároveň chtěli pomoct někomu, jehož rodina a blízcí pak nemuseli trpět stejně jako oni sami v takovou chvíli, kdy o něj přišli. Dnes, v den výročí jeho smrti, úpěnlivě prosím nás všechny, abychom učinili nelehké rozhodnutí, ale správnou věc a stali se dárci orgánů. Smrt je nevyhnutelná. Tragédie se dějí. Ale nikdo z nás v tom není sám. Přinejmenším to mě naučil Jason. Darujte život,“ dodala Heiglová.

Dárcovství orgánů v ČR V Česku ročně čeká na záchranu nebo výrazné zkvalitnění života přibližně tisíc nemocných. Jejich jediná naděje spočívá v transplantaci orgánů. Nejčastěji se jedná o transplantaci ledvin, dále pak o transplantace jater, srdce, slinivky, plic nebo tenkého střeva.

Naději těmto pacientům dávají především zemřelí dárci. Těch je ročně okolo dvou set. Každý z nich může pomoci až deseti dalším nemocným.

Zařazení do dárcovského programu: Pokud ošetřující lékař (většinou z odděleních ARO) shledá pacienta za vhodného pro zařazení do dárcovského programu, informuje o tom transplantační centrum a zpravidla poté rodinu či blízké nemocného. Toto rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy již není možné pacientovi zachránit život.

Transplantační centrum zjistí předem vyslovené přání nemocného s odběrem orgánů, tzn. zda je evidován v registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním orgánů, a v případě že není, posoudí na základě dostupných laboratorních výsledků medicínská kritéria, která následně buď povedou k indikaci odběru orgánů nebo pacienta vyřadí z dárcovského programu. Zdroj: IKEM