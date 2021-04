Vakcína v Česku? Snad ji dostanu jako vánoční dárek, říká Kateřina Zemanová

Přijela jste předat Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích dary od Nadace Miloše Zemana. Jaké?

Spolupracovali jsme s firmou Medilab pana Roberta Zaketoviće, to znamená, že dnes se jednalo o ústenky, dezinfekce a injekční stříkačky.

Jaká je vaše role v nadaci?

Jen trošku pomáhám. Co se týče posledního roku, kdy se nám povedlo rozšířit působení fondu, začala jsem vlastně tak, že jsem promluvila s paní Kupkovou, což je ředitelka Klokánku, a domluvily jsme se, jak bychom v pandemii mohly konkrétně pomoci. Nejen předáním nějakého šeku, což se do té doby dělo jednou za rok. Dopředu jsme s nadací nakoupili dezinfekce, rozváželi jsme po Klokáncích občerstvení pro děti. V posledních měsících jsme se soustředili na sociální zařízení a maminky samoživitelky.

Coby vysokoškolská studentka nyní absolvujete distanční studium. Jak to zvládáte?

Docela slušně, už jsem si na to celkem zvykla. Mám home office a také pořád studuji, tak je to taková podobná situace ten poslední rok jako jindy. Doufám, že se už z toho všeho pomaličku vyklubeme a trochu se to snad v následujících měsících celkově změní k lepšímu.

Řekla byste, že máte hodně nabitý diář?

V současné době trošku víc než normálně. A do toho přibyla ještě práce s nadací, takže v podstatě ano.

Roman Prymula a Kateřina Zemanová (Nadační fond Miloše Zemana, předání daru pro ÚVN nemocnici, 7. dubna 2021)

Kdy myslíte, že se na vás osobně dostane řada s očkováním proti covidu?

V Čechách? (smích) Doufám, že letos. Kdybych měla tu možnost, tak bych mohla odletět do Británie, kde bych měla nárok na očkování přibližně za dva tři měsíce, to znamená trošku dřív než tady. Ale vypadá to, že z domova budu pracovat ještě dalšího půl roku. Doufám, že třeba jako dárek k Vánocům bych mohla dostat alespoň očkování v Čechách.

V jakém oboru se budete po studiích realizovat?

V současné době pracuji v technologiích a velmi mě to baví. Dělám to už pár let a doufám, že tam je moje budoucnost.

Jaký máte vztah k módě?

Obdivuji ji. Ale samozřejmě na to nějak nemám čas. A nemohu říci, že bych se na módě nějak aktivně podílela.

Jak moc v současné době jakožto žena litujete, že se nemůžete nechat zkrášlit či ostříhat?

Už jsem si na to docela zvykla, stejně jako všichni ostatní. Přece jenom jsme všichni ve stejné situaci. O to víc se spousta lidí včetně mě těší, až se služby začnou otevírat a vše se trochu uvolní.

Kateřina Zemanová (Praha, 8. března 2020)

Máte naplánované nějaké destinace, které chcete navštívit, až se vše rozvolní?

Víte, že jsem nad tím ještě ani nepřemýšlela? Myslím, že za poslední rok jsem absolutně vyčlenila nějakou dovolenou z mysli. Nejvíc se těším na to, až se vrátím do Londýna a život se zas dostane do normálu. Uvidíme, jak to bude vypadat.

Dokážete říci, když působíte i ve Velké Británii, zda se tam šíří dezinformace ve stejné míře jako tady?

Podle toho, co říkají moji známí a kolegové, se tam dostali z toho nejhoršího poměrně rychle tím, že očkují vakcínou AstraZeneca a mají už proočkovánu téměř polovinu populace. Takže tam je situace trochu jiná.

Možná právě to tempo, které je daleko rychlejší než u nás, přispělo k tomu, že se dezinformace snad ani nestihnou šířit. Spousta lidí tam má už minimálně některé známé, kteří jsou naočkováni, a lidé vidí, že život se opravdu pomaličku vrací do normálu, takže to je nějaká jejich naděje.

Přiznejte se: pobavíte se také občas nad různými memy a obrázky, které reflektují současnou společenskou situaci?

Určitě ano! Myslím si, že bez toho by to nebylo ono. Český smysl pro humor má v sobě to kouzlo a teď se toho bohužel děje docela dost. Materiálu je myslím si někdy až přespříliš.

Řekla byste, že jste po svém otci Miloši Zemanovi zdědila jeho specifický smysl pro humor?

Doufám, že smysl pro humor ano. Nevím, jestli úplně jeho – myslím si, že je to taková kombinace všech v rodině. Takže něco tam určitě bude!