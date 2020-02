První slečna Kateřina Zemanová přiznala po letech účast na pornovečírku

V roce 2013 unikly ze zahraničních erotických stránek do Česka fotografie a videa z pornoparty, na níž byla i dcera prezidenta Miloše Zemana. „Nikdy jsem se žádné takové akce nezúčastnila. Jedná se o podvrh,“ citovala tehdy Kateřinu Zemanovou prezidentova mluvčí Hana Burianová.

V aktuálním rozhovoru pro týdeník Téma však „první slečna“ Kateřina Zemanová přiznává, že se akce účastnila.

„Mě to nikdy neštvalo, že jsem na té akci přihlížela. Doma jsme se tomu smáli. V životě jsem si negooglila svoje jméno, tak ani nevím, co se o mně tehdy psalo. Nikdy jsem se tomu tématu nevyhýbala, ani ho nijak neomlouvala. Proč taky, nezastávala jsem žádnou oficiální pozici. Komu jsem tím lidsky ublížila? Bylo mi osmnáct. Neznám člověka, který by se v tomhle věku nechoval někdy jako debil,“ vysvětluje.

Podle Zemanové šlo o fázi, kterou si musela prožít. „Nemám ráda argumentaci, že jako dcera prezidenta musím příkladně ovlivňovat kariéru mého otce. Myslím, že už je trošku na čase rozpustit myšlenku, že otec, matka a já jsme jedna jednotka, která musí mít 24 hodin denně na starosti nějakou politickou agendu. A musí se podle toho módu chovat,“ dodala pro časopis Téma Kateřina Zemanová.