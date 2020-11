Vánoce si nenechám ničím vzít, těším se na ně, říká Kateřina Winterová

Pamatujete si, kdy jste přestala věřit na Ježíška?

Víte, že ani nevím? Asi to bylo přirozené zjištění bez jakéhokoliv zklamání a traumatu. Já tedy jako malá byla dost zvědavá a brzy jsem začala hledat dárky u rodičů ve skříních. Ale i tak si nevzpomínám na žádnou pachuť předčasného prozření, že zrovna mně dárky nenosí Ježíšek. Měla jsem v tom vlastně celkem dlouho zmatek. Myslela jsem si, že Ježíšek je ten dospělý pán ze svatých obrázků. Pak mi došlo, že to je to miminko z jesliček, ale nedávalo mi smysl, jak ty dárky může všechny unést. Takže jsem to brala jako hezkou pohádku, a o to víc mě ta hra bavila. Každé Vánoce jako v pohádce, kdo by to nechtěl?



Kdybych se nemohla s mužem smát stejným věcem a dělat blbiny, asi by nás to moc nebavilo. Kateřina Winterová