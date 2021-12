O hraní občas sním, říká bývalá dětská hvězda, která je lékařkou

„Učení mi šlo. Společná je empatie a schopnost číst emoce, postavy, a nějak je interpretovat. A nemocnému člověku se snažit pomoct a podpořit ho v tom, co potřebuje,“ nachází společné znaky herectví se svou současnou profesí přednostka Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Paliativní medicína se stará o to, aby život člověka, do kterého vstoupí závažné onemocnění, byl co nejlepší možný. Někdy mám pocit, že jsou pacienti velmi otevření a nechávají mě nahlédnout do hloubky toho, čím prochází ve složité situaci. Cítím velkou pokoru, že u toho můžu být a že jim můžu poskytnout ze svých zkušeností to nejlepší, abychom se k té situaci mohli co nejlépe postavit,“ vysvětlila Rusinová v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Prozradila také, že i když svoji současnou práci miluje, občas přece jen sní o herectví. „Člověk má spoustu snů a jsou krásné. Někdy si představuju, jaké by to bylo, ale jsem velmi vděčná za to, co můžu dělat teď. Že jsem se k tomu dostala. Že dělám, co dělám. Snažím se paliativní medicíně dát všechno ze sebe. Ale sny mám. Třeba to ještě někdy budu dělat,“ dodala.