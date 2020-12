Miminko jsme plánovali. Trvalo to asi rok, prozradili Mátlová s partnerem

Jak dlouho jste plánovali miminko?

Mátlová: Plánovali jsme vůbec miminko? (smích)

Kovář: Plánovali.

Mátlová: A jak dlouho?

Kovář: Rok.

Mátlová: Asi to tak bude.

Jaké byly reakce? Kdo byl první, komu jste to sdělila?

Mátlová: Michalovi. Dozvěděl se to na narozeniny.

Pomohla karanténa k tomu, že jste otěhotněla?

Mátlová: Prvotně k početí asi úplně ne, ale spíše k tomu, co nastávalo potom. Myslím, že karanténa nám pomohla, abychom si užili, nebo alespoň já, to těhotenství.

Kovář: První vlna nám k tomu pomohla, že jsme mohli být více spolu.

Mátlová: Určitě.

Takže byl čas na sbližování a povedlo se...

Mátlová: Naštěstí se to krásně povedlo, ale sbližování jsme měli i předtím. (smích) Určitě tomu napomohl společný čas, to je samozřejmé.

Termín porodu a pohlaví víte?

Mátlová: Termín máme 7. února, ale uvidíme. Je to pohyblivé téma, jak to přijde a jak si to vybere naše holčička.

Kateřina Mátlová a Michal Kovář

Uvažovali jste už nad jmény?

Mátlová: Uvažovali, společně jsme také vybrali, ale ještě ho asi neřekneme, viď?

Kovář: To je na tobě. Ale jméno máme vybrané a oba dva jsme se na něm shodli.

Mátlová: Bylo to vlastně na první dobrou.

Kdo se u vás nejvíce hlásí o hlídání?

Mátlová: Nikdo. (smích) Ne, moje maminka se mi nabídla a já jsem za to strašně moc ráda. Pomůže mi první měsíc, dokonce možná bude bydlet chvilku s námi, což jsme strašně šťastní.

Vybírali jste kočárek, co by měl podle nastávajícího tatínka splňovat, aby s ním ochotně jezdil?

Kovář: Měl by mít asi větší kola, aby všude vjel, líbí se mi nastavitelné madlo, dá se přizpůsobit i výšce a manipulace je jednoduchá a intuitivní. Před chvílí jsme si to vyzkoušeli i poskládat třeba do auta, takže podle mě dobrý výběr. Samozřejmě nemám možnost srovnání, protože víc kočárků jsem v poslední době neviděl.

Těhotná Kateřina Mátlová

Budete jistě hodně na cestách jako mladá rodina. Kam nejčastěji?

Mátlová: Asi na koncerty. (smích)

Kovář: No…

Mátlová: Musím se přiznat, že mám první takový větší koncert s DJ Bobem v květnu, který je jak v České republice, tak na Slovensku. Michal se nabídl, že pojede se mnou.

Kovář: Tak v té první fázi pomoc asi bude potřeba. Těším se, že si to i užiju, takže budu rád.

Mátlová: Určitě to ale nebude tak, že bychom si letěli někam na dovolenou. Čas budeme věnovat miminku. Důležité je, aby to mělo hladký průběh a hlavně aby všechno bylo v pořádku.

Michale, jak často doma slýcháváte songy DJ Boba?

Kovář: Ze začátku jsem jich slýchával víc, teď už tolik ne. Ale musím říct, že mám i nějaké oblíbené. Je to vzpomínka na pubertální léta, kdy jsem DJ Boba poslouchal, takže jeho tvorba mi nevadí.

Slýchávala jste v minulosti často dotazy ohledně toho, kdy už budete mít miminko?

Mátlová: Je pravda, že jsem často slyšela v této souvislosti věci o mně beze mě. Ale bylo to v čase, kdy jsem tomu nevěnovala takovou pozornost. Potom se to říkalo častěji, ale nebylo to nějak masivní formou, že „ježišmarja, už je čas“!

Kateřina Mátlová

Co na těhotenství řekl váš slavný kolega?

Mátlová: DJ Bobo, René Baumann? Byl strašně rád. Řekl, že jsme si vybrali úplně nejlepší dobu, co jsme mohli. Protože si to můžeme užít a mít vše v klidu. Když jsem mu ukázala poprvé bříško, tak mi to ani nevěřil a řekl, že jsem snědla řízek. To už jsem vlastně byla na konci čtvrtého měsíce! (smích) Vzal to s humorem, strašně dobře a je za to moc rád.

Kovář: Pochválil!

Mátlová: A hlavně on mi řekl, když nás viděl poprvé, že tohle bude tatínek mého dítěte a můj životní partner.

Kolik kilo jste přibrala?

Mátlová: Já si teď připadám strašně kulatá. (smích) Končím sedmý měsíc a mám osm, devět kilo nahoře.

Myslíte tedy, že všechno proběhne v klidu? Rodit se chystáte přirozenou cestou?

Mátlová: Chystám, ale uvidíme samozřejmě, jak to všechno půjde. V tomto případě věřím doktorům a mám výborného porodníka. Budu rodit v Ústavu pro péči o matku a dítěte v Podolí.

Kateřina Mátlová

Bude táta u porodu?

Kovář: No, my už jsme se o tom bavili. Ze začátku Katka nechtěla, potom zase chtěla, tak to máme otevřené. My se nějak domluvíme. Uvidíme. Nevím…

Mátlová: Ono to samo nějak vyplyne. Možnost tam samozřejmě je, což je hrozně hezké. Ale nejsem si jistá. Spíš jsem si vždycky říkala, že by to mělo být na ženě, muže by do toho neměla zatahovat. Ale zase na druhou stranu, kdyby sis to prožil se mnou… uvidíme. Necháme to otevřené.

Podle hladiny hormonů také…

Mátlová: Podle situace.

Kovář: Spíš podle situace, protože pokud jde o hormony, to bychom se asi nedobrali k žádnému vyústění.

Doma hormony nějak fungují?

Kovář: Teď to v Katce trošku kolísá, tak se někdy musím držet hodně zpátky, ale jinak je to v pohodě.

Mátlová: Ne, ne. (smích) Jsem úplně strašně ideální maminka, protože neobtěžuju. Je pravda, že jsem si pobrečela dvakrát. Ale jenom do telefonu. Stěhovali jsme se a už jsem trošku nemohla, takže jsem si postěžovala. Podruhé to bylo také s tím stěhováním! (smích) Ale nejsem taková plačka. Fakt vydržím a i holčička mi dává víc síly.