Pořád mám hlad, ale to mi nevadí, říká o těhotenství Kateřina Mátlová

Jak se vám teď vede?

Právě prožívám nádherné období, užívám si těhotenství a připravuji se na mateřství. Jsem v pátém měsíci a vše je pro mě nové, čekám totiž své první miminko.

Jak se připravujete? Absolvujete nějaké kurzy nebo čtete nejrůznější knížky?

Ještě jsme ani nezačali pořizovat výbavu, snad jen přebalovací obří tašku. Ta se mi tak líbila, že jsem nemohla odolat. Koncem měsíce mě čeká druhý screaning bříška, tak se o všem poradím se svým panem doktorem. Žádnou literaturu jsem si zatím nenakoupila a kurzy také nenavštěvuji. Někdy si něco vyhledám na internetu, ale jinak to vše nechávám plynout.

Máte ráda módu, jak jste na tom s tou těhotenskou?

Já miluji módu a není snad nic krásnějšího než potkat upravenou nastávající maminku. Není to ale úplně jednoduché. Nakupuji online a ne vždy vyberu správnou velikost. Většinou je mi to velké a na mě neforemné. Tak se nevzdávám a nakupuji dál.

Provází vás nevolnosti, nebo máte klidné těhotenství?

Patřím zřejmě k těm šťastnějším a žádné nevolnosti nemám. Snad jen to rozšiřování pánve je někdy bolestivé. Jinak mám pořád hlad, ale to mi vlastně nevadí.

Kde teď s přítelem bydlíte? Jak jste spolu dlouho?

Jsme spolu necelé dva roky a bydlíme na střídačku v Praze i v Brně, kde má Michal hlavní pracovní povinnosti. Zvažujeme pořízení domu a zatím vítězí Praha. V Brně si ale zázemí ponecháme.

Nechala jste se několikrát zvěčnit na fotkách s rostoucím bříškem. Jak jste si focení užila?

Před necelými dvěma měsíci jsem absolvovala focení, kde jsem bříško spíše schovávala. To opravdu těhotenské focení proběhlo nedávno a tam jsem se naopak trochu přifukovala. Kdyby to bylo na mně, tak bych vše tajila až do devátého měsíce a potom se ukázala už s mimčem. To by ale asi úplně neprošlo. Na druhou stranu, tak nádherné okamžiky by chtěl mít asi každý uchované.

Jak jste prožila léto?

Trávila jsem ho v Praze a na jižní Moravě, konkrétně v Hlohovci u Břeclavi. Lednicko-valtický areál je neskutečné místo a nikdy neomrzí. Tento vinařský kraj nabízí nekonečné možnosti aktivit, krásnou přírodu a spoustu lichtenštejnských památek.

Čeká vás teď nějaký větší pracovní projekt?

Práce mi hodně ubylo. Pustila jsem se tedy do sólové desky a také se věnuji společnému projektu s Red Socks Orchestra. Natočili jsme maxisingel o třech písních a mám v postprodukci natočený videoklip. Vše ostatní je teď velká neznámá. Pravidla pro vystupování se neustále mění a uvidím, jak na tom budu zdravotně.

Kateřina Mátlová

Omezil vás covid-19 pracovně nebo v osobním životě?

Omezil mě pracovně, asi jako každého v našem oboru. Většině umělců převrátil život vzhůru nohama. V osobním životě mi spíše prospěl a umožnil mi trávit více času s partnerem.

Bojíte se koronaviru, nebo to spíš berete jako normální chřipku?

Určitě jej neberu na lehkou váhu. Snažím se dodržovat všechna preventivní doporučení. Někdy se bojím o své blízké, hlavně o maminku, přeci jen je už v pokročilém věku. Na začátku pandemie jsem nepatřila k těm, co si nakupují zásoby a nepropadala jsem panice. Spíše jsem se snažila zorientovat v informacích, i když ne vždy to bylo přehledné.

Co ráda děláte v tomto období ve volném čase?

Za normální situace bychom se s partnerem jeli někam podívat. Oba rádi cestujeme a poznáváme nová místa. Letos se vše změnilo a zůstali jsme doma. Takže veškerý volný čas věnujeme sobě a našemu pejskovi. Loni na podzim jsme si pořídili štěně argentinské dogy.

Plánujete ještě nějakou podzimní dovolenou?

Nic konkrétního neplánuji. Uvidím, co přijde a jaké budou možnosti.