Do mateřství jsem skočila rovnýma nohama, přiznala Kateřina Mátlová

Už jste maminkou nějakou chvilku. Bylo mateřství od začátku stejné nebo jste se musela sžívat?

Ano čas šíleně rychle plyne a už je tomu dva a půl měsíce, co jsem maminkou. Uvědomění je od prvního okamžiku, co jsem Karolínku spatřila. Láska na první pohled. Ten pocit se nedá slovy popsat, postupně však přichází větší a větší zodpovědnost. Zaplavilo mě totální štěstí a stupňuje se neuvěřitelně každým dalším dnem. Je to zázrak, stále se na Karolínku dívám a nemohu uvěřit, že něco tak dokonalého se mi stvořilo v bříšku.

Podle toho, co jste krátce po porodu zmínila, neměla jste ho jednoduchý.

Můj porod byl v prvé řadě nečekaný, a to vedlo k mojí jisté nervozitě. Ještě v 15 hodin jsem venčila našeho pejska Etra a v 17 hodin jsem již rodila. Panu doktorovi Krčmářovi z Ústavu pro matku a dítě v porodnici Podolí se nezdály výsledky monitoru, proto nebyl důvod nic podcenit a rychle jednat. Jsem mu velmi zavázána a jsem šťastná, že Karolínku rodil právě on. Celý tým mi po celou dobu porodu vše vysvětloval a byl mi velkou oporou.

Někdo by mohl namítat, že mít první dítě po čtyřicítce, je pozdě. Doba však tomuto mateřství spíše nahrává. Jak to vnímáte vy?

V poslední době velmi často diskutované téma. Pro mě určitě ne. Těhotenství jsem měla absolutně pohodové. Myslím, že tato věc je velmi individuální.

Takže byste ženám radila, ať spíše počkají, nebo v tomto ohledu nerada radíte?

Neodvážila bych se v tomto ohledu radit. Snad jen zmíním, že jsem v životě o nic nepřišla. Procestovala jsem pracovně skoro celý svět a našla si zázemí zpět v rodném Česku. Přijímám výzvy, jak mi přijdou do života a jsme s partnerem velmi šťastní, že se máme a jsme rodiči.

Přesto máte nějaké rady pro nastávající maminky?

To se ptáte té pravé. Ještě těsně před porodem jsem sestrojila postýlku pro miminko, a až v prvním týdnu po příchodu z porodnice domů jsem kupovala přebalovací pult. Přesto moje rada zní asi takto: Nebojte se, nastávající maminky, ničeho. Vše přijde přirozeně a na nic nemusíte spěchat. My ženy jsme silné a vše zvládneme i jednou rukou. V té druhé nosíme miminko a v momentě jeho úsměvu se všechny překážky zdají malicherné a nicotné.

Jste ze šesti dcer, jako poslední máte dítě. Radí vám sestry, nebo chodíte pro dobrou radu k mamince? Dá se vůbec na mateřství připravit?

I když jsem poslední ze šesti sester, co má miminko, je pravda, že jsem nikdy nebyla ta teta, co se stará nebo hlídá děti sester. Po většinu času jsem byla na cestách a neměla na to vlastně nikdy pořádně čas. Tudíž přípravy se nekonaly a do mateřství jsem skočila rovnýma nohama. Přiznám se však, že v podolské porodnici mě v rekordním čase čtyř dnů dokázali perfektně připravit! Od kojení, přebalování, koupání až po celkovou péči o miminko. Neskutečně jsme se s Karolínkou stmelily a jsme si navzájem oporou.

Kateřina Mátlová Narodila se 13. dubna 1979 v Brně.

Hudební vlohy zdědila po rodičích. Její otec Lubomír Mátl byl sbormistr a matka Jiřina Mátlová je hudební teoretička. Má pět sester, které se také věnují hudbě.

V době studií vydala společně s Věrou Špinarovou a dalšími českými zpěvačkami kompilaci Co láska si žádá.

Své debutové EP album s názvem Mono vydala ve stylu pop s prvky electro. Album vzniklo ve Švédsku, Německu a České republice. Spolupracovala na něm s autory tvořícími pro Britney Spearsovou nebo Miley Cyrusovou – Joakimem Haukaasem a Charliem Masonem.

Účinkovala v muzikálech Vlasy, Pomáda, Monte Cristo, Dracula. Účastnila se koncertního turné Mise v hlavní roli s Danielem Hůlkou. Spolupracovala také s taneční skupinou Uno na projektech Malá mořská víla a Carmen.

V posledních letech je sólovou zpěvačkou švýcarského hudebníka DJ Boba, kterého prosliavily hity jako Everybody, There Is a Party, Freedom, Love Is All Around a další.

Máte holčičku, chtěla byste ještě chlapečka?

Musím se přiznat, že když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak jsem si podle babských rad myslela, že čekám chlapečka. Neměla jsem nevolnosti, měla chuť na slané a malé bříško. Nic neplánuji. Co se má stát, stane se. Nechci se rouhat.

Jaká je Karolínka? Nechá vás vyspat, nebo je to v noci náročné?

Připadám si jak na koncertním turné. Na málo spánku a na stoprocentní nasazení jsem, musím říct, zvyklá. V době turné a koncertních show se v Německu vstává lehce po čtvrté hodině ranní a čas na spánek se nachází všude, kde je to jen možné, v přejezdech mezi destinacemi. V autobuse, autě, letadle, mezi zkouškou a pak hodně pozdě v noci po koncertech na hotelu. Tím pádem vlastně žádná novinka. Ale musím říct, že s Karolínkou jsme parťačky a jsou i noci, kdy se vstává jen třikrát.

Před miminkem jste si s partnerem pořídili psa. Nebáli jste se, že to třeba s příchodem dítěte nebude fungovat?

Z porodnice jsme si přinesli látkovou plenu. Karolinka ji měla celou dobu u sebe a ještě před seznámením jsme ji dali Etrovi do pelíšku, aby její pach vzal jako součást jeho smečky. Poté jsme je postupně seznamovali. Etro ji pusinkuje a hlídá. Strach jsem spíše měla z toho, aby si Etro nepřipadal odstrčený, přeci jen se mnou byl nonstop každý den. Proto musíme oběma dávat stejnou dávku lásky.

Říká se, že dítě člověka změní.

Cítím, že jsem daleko víc silná, možná ještě víc zodpovědnější a trpělivější. Situace beru s nadhledem. Myslím, že je to spíš o tom nastavit si řád a postupně najít systém, jak vše zvládnout i s miminkem. Díky koronavirové pandemii mě obvyklé pracovní nasazení tolik netlačí. Mám nyní luxus si mateřství užít se vším všudy a vše dohnat, když malá spinká.

Mateřství je pro mě jako vstup do nového života. Z dosud pestrého, rychlého a velmi intenzivního života mi nastal ještě pestřejší, daleko rychlejší a mnohem intenzivnější život. Čtyřiadvacet hodin neustálého nasazení mě dostává do nové dimenze a rozměrů.

Byla jste vždy velmi štíhlá, cvičila jste před porodem?

Naštěstí mám rychlý metabolismus, i když nevím, po kom jsem jej zdědila. Z počátku covidové pandemie jsem chvíli rekreačně cvičila, dokonce i předcvičovala online na svých sociálních sítích. Mé „Cvičme v rytme“ se těšilo velké oblibě. (smích) Poté jsem otěhotněla a s cvičením byl konec. Nicméně jsem dost akční typ a jen rak dlouho neposedím, tomu možná připisuji i své proporce. Cvičení ale bude neodmyslitelně patřit k mé blízké budoucnosti! Tím jsem si jistá, jak z estetických, tak i ze zdravotních důvodů.

Jak vidíte svou kariéru jako maminka? Chystáte se vrátit do práce? Nebo vám nastává roční mateřská se vším všudy?

Covidová pandemie mi v tomto směru velmi nahrála a tuto otázku jsem nemusela řešit. Pokud to situace dovolí, tak v létě už budu koncertovat i s miminkem. Do té doby se mi rýsuje projekt, který lze skloubit již nyní s mateřstvím, ale je ještě v plenkách, tím pádem bych nechtěla moc prozrazovat. V mezidobí probíhá veškerá postprodukce nahraných písní a klipu, proto se brzy můžete těšit na mé hudební novinky, na které se i já moc těším.

A vaše plány, přání či sny do budoucna?

Jé, těch je nespočet! To by nám nestačil čas, než bych vše vyjmenovala. Co mohu prozradit, že po hudební stránce se můžete těšit na nový singl, videoklip a novou hudební spolupráci v České republice.

Plánujete i jiné pracovní aktivity?

Mateřství mě motivuje ke spoustě aktivit, od sociálních sítí až po maminkovská témata typu móda, kosmetika a zdravý životní styl. Detaily si ovšem nechám ještě pro sebe. Jak bude projekt hotový, prozradím víc.

Za váš velký úspěch ale můžete považovat i spolupráci s DJ Bobem. Jste v kontaktu?

Děkuji, spolupráce s DJ Bobem (vlastním jménem René Peter Baumann, pozn. red.) je úžasná a není tajemstvím, že jej beru jako mého druhého tatínka. V kontaktu samozřejmě jsme i s jeho celou rodinou. Karolínku viděl zatím jen na fotkách, ale při příležitosti našeho nejbližšího možného koncertu ji uvidí naživo.

Takže budete pokračovat v koncertování?

Ano určitě! Karolínku pak budu brát s sebou. Uvidíme, jak nám to současná pandemická situace dovolí.