Karty mě dovedly k psaní, byla jsem na nich závislá, říká Kateřina Macháčková

Brzy na jaře se u nás zastavil veškerý kulturní život. Jak vy jste to vnímala?

Nejdřív jsem určitě byla zaskočená, tak jako asi všichni. Nevěděli jsme, co se to děje, co nás čeká, a to nejen profesně. Navíc mám astma, tak jsem se nějakou dobu bála někam chodit. Ale upřímně, mnohem větší strach jsem měla o děti a vnoučata. A co se týče práce, vše nasmlouvané v divadle padlo. Ale nakonec z toho bylo pro mě významné a plodné období.