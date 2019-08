Na Benovy fanynky jsem nežárlila, říká Kasanová po rozchodu s Cristovaem

Říká se, že změna je život. Nechala jste ostříhat. Je za tím trend nebo nový muž?

Smetl mě trend a trochu jsem chtěla se zbavit minulosti a ustřihnout ji.

Takže si užíváte single život?

Přesně tak. Nikoho nehledám. Je mi teď moc dobře. Vzala jsem si ponaučení, že se nemám do ničeho hrnout extra rychle. A také možná, že by se člověk neměl kvůli druhému začít měnit a měl by zůstat sám sebou. Jinak to přestane fungovat.

Psalo se, že randíte s francouzským fotbalovým útočníkem Viktorie Plzeň. Ten je vašemu expartnerovi, zpěváku Benovi Cristovaovi dost podobný...

Jsme kamarádi. Maličko tam možná podoba je, jde však spíš o náhodu. Vždycky jsem měla slabost pro snědší typy. Teď jak říkám, jsem ve stavu, kdy nikoho nehledám a je mi samotné dobře.

Jak jste to měla u Bena s fanynkami?

Já myslím, že dobře. Nejsem žárlivá, tak mi Benovy fanynky nevadily. V tomto mezi námi problém určitě nebyl. Spíše to bylo obráceně. Každopádně jsme se rozešli v dobrém.

Jak jste na tom vlastně teď se sebedůvěrou? Pokud vím, ještě při finále Miss Czech Republic jste se neměla příliš ráda...

Teď už to mám myslím docela vyřešené. Chodila jsem na regrese a stále mi to pomáhá. Zjistila jsem, že jsem měla blok z mládí. V rodině.

Rodiče vám něco provedli?

To ne. Spíš jsem měla blok z toho, že jsem z jejich strany neslyšela žádnou velkou chválu. Mám starší sestru a hodně pozornosti bylo upřeno na ní. Možná to bylo i tím, že jsem tu pozornost od rodičů ani sama nevyhledávala. Byla jsem hodně uzavřená. Těžko říct. Na regresi jsem zjistila, že si ten vnitřní problém nesu skrz tatínka, který je teď mimochodem úžasný. Už jsme si všechno vyřešili a máme se momentálně hrozně rádi. Proto je pro mě aktuálně těžké něco proti němu říkat.

Co byste tedy poradila dívkám či chlapcům, kteří mají třeba stejný pocit, jaký jste měla vy?

My jsme s rodiči spolu téměř nekomunikovali, i když mamka třeba i chtěla. Byla jsem hodně uzavřená, což asi byl ten největší problém. Nejdůležitější je mluvit a říkat si hezké věci. Já všechny problémy a křivdy držela v sobě. Jednoho dne toho už bylo na mě hodně. Člověk se pak z toho zhroutí. Tatínek mě nikdy za nic nepochválil, i když je na mě hrozně pyšný a hrdý a má mě hodně rád. Myslím si, že pro taťku jsem jeho sluníčko, ale má obecně problém říct někomu, že ho má rád. To se pak přenáší na děti tak, že nemají rády samy sebe. Člověk by měl lásku ukazovat a dávat. Je to těžké vysvětlit, ale myslím si, že existuje hodně lidí, kteří s tím mají problém. Takže kdybych to měla shrnout, je podle mě důležité, aby člověk měl sebedůvěru a měl se rád. A měl by si především od malička s rodiči projevovat lásku a více spolu mluvit.

U vás se vše zlomilo až po soutěži krásy?

Je to zvláštní, ale ano. Pro mě bylo nejkrásnější, když vyhlásili mé jméno a slyšela jsem, že jsem vyhrála. Viděla jsem rodiče. Taťka brečel a nemohl se ani nadechnout. Tenkrát mi řekl, že je na mě strašně pyšný, což mi nikdy předtím neřekl. Vím, že to paradox. Člověk si řekne, je to jen „hloupá“ soutěž. Ale u mě to nastartovalo opravdu vlnu emocí a pocitu, že jsem najednou středem pozornosti. Že jsem pro rodiče důležitá stejně jako moje sestra. Proto jsem za tu výhru ráda, a to nejen kvůli korunce, ale právě kvůli sobě a rodičům.

Bojí se teď o vás více, když se dostáváte do společnosti, kde jsou různí lidé?

Bojí, ale na druhou stranu vědí, že mám svojí hlavu a se vším si umím poradit.

Jste teď spokojenější? Nebo by to mohlo být ještě lepší?

Měla jsem nedávno období, kdy jsem si říkala, zda jsem vůbec ráda v této společnosti. Na chvilku jsem se stáhla. Ale zjistila jsem, že mi modeling chybí. Ta práce samotná mě baví. A jsem pořád mezi různými lidmi.

Máte nějaká zadní vrátka?

To mám. Modeling člověk nemůže dělat věčně. Jednou bych se chtěla věnovat psychosomatologii. Jde o léčení těla skrze naši duši. Čeká mě však ještě dlouhá cestu. Nejdříve musím pořádně vyléčit tu svoji duši.

Přesto vás škola přitahuje. Nedávno jste usedla do školní lavice...

Je to pravda. Nepřemýšlela jsem nad tím, ale díky Miss Czech Republic jsem dostala možnost studovat ve škole, kde se člověk naučí o sebe pečovat. Zdokonalila jsem se v líčení a make-upu a hlavně už vím, jak sebe sama líčit správně. Pro mou práci je to důležité, protože ne všude máte k ruce vizážistu a tak se musí občas člověk na přehlídku nalíčit sám. Tato škola mi dala hodně. Zdokonalila jsem se také v angličtině, protože ji navštěvují i cizinci.

Naučila jste se i nějakou vychytávku?

Pro mě bylo důležité naučit se dobře líčit veganskou kosmetikou. Ta totiž není tak úplně dobrá na to, abyste měla dokonalý make-up. Začínají se sice dělat skvělé produkty, je však těžké se s nimi namalovat tak jako s běžnou kosmetikou. Zjistila jsem konečně správnou techniku. Mým cílem je teď líčit touto kosmetikou i ostatní. Nemám totiž ráda, kdy se nudím, tak volné dny mohu využít k tomu, abych byla profesionální vizážistka. Mohu každý den trénovat.

Je něco, co vás ve škole v rámci kosmetiky překvapilo?

Je toho hodně. Například, když člověk vybírá barvu tvářenky pro sebe, měl by se přitom řídit přirozenou barvou svých rtů. To jsem třeba nevěděla.

Co vám vůbec nešlo?

Dokreslovat si obočí, to je pro mě nejhorší. Opravdu je i lepší, skoro ho ani netrhat a nechat to přirozenější. Dokreslování je složitější a obdivuji holky, které to zvládnou perfektně. Upřímně mám teď i větší respekt před vizážistkou. Ono se to opravdu nezdá, ale dobře někoho nalíčit je velké umění.

Mě by zajímalo, jak se vlastně líčí člověk, který má jako vy každé oko jinak barevné?

Není to lehké. Učili jsme se, k jaké barvě očí dát jaké stíny. A jak říkáte... Já mám každé oko jiné, tak jsem si říkala, že bych si malovala každé jinak, což však nejde. Mně asi typově nejvíce sedí zemité barvy.

Máte nějakou radu na letní líčení?

Mně se líbí takové „zulíbané“ rty, kdy máte rtěnku záměrně rozmazanou a všude je to lesklé. Líbí se mi lesklé make-upy, například foto make-up, to je něco pro mě. Asi budu nosit hodně fresh lesklý make-up přes až do září.

A co vás čeká ve zbytku léta?

Mám hodně focení a přehlídek. Pracovně si nemohu stěžovat. Práci mám hlavně díky své agentuře, která mě zastupuje. Tyto prázdniny jsem single, tak si konečně můžu dělat to, co chci.

