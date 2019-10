Veganství je alternativní fanatický směr, míní Kateřina Cajthamlová

Vy, jako internistka, kácíte se při odběru krve?

Nesnáším to. Když jsem byla těhotná, tak mi často brali krev a pokaždé jsem omdlela.

Co jste měla dnes k snídani?

Lívance. Dělám rychlé lívance z kyselého mléka a k tomu borůvkovou marmeládu. Mám totiž spoustu kamarádek, které rády zavařují. Jedna z nich má manžela diabetika, takže je to čisté ovoce ve sklenici.

Je pravda, že jsou borůvky superpotravina?

Ano. Máme jich mnohem víc, třeba: brokolice, česnek, cibule, maliny, semínka ze slunečnice a z dýně. Takže když slyším o nějaké superpotravině ze zahraničí, říkám si: „Proč? Máme svého dost.“

To, co jste teď jmenovala, máte doma v lednici?

Ano. K tomu ještě houby. Jsem milovnice hub. Taky ryby. Když jsem byla malá, vyrůstala jsem u prarodičů a ti jedli velmi jednoduše. Maso bylo jednou za týden. Táta lovil ryby, strýc střílel zvěřinu, takže jsme jedli opravdu dobře.

Co je největší dietní chyba?

Půst. Hladovka a hladovění.

Jak je to s houbami? Mají vůbec nějakou energetickou hodnotu?

Houby obsahují chitin a to je jiný druh vlákniny. Je to stejné, jako bychom jedli brouky. Jinak dalším nesmyslem je paleo strava. V paleolitu se nejedlo maso se zeleninou, ale jedli se brouci, žížaly, vejce, ryby, ale hlavně se jedl člověk. Člověk v té době byl kanibal.

Je pravda, že knedlíky jsou méně kaloricky náročné než těstoviny?

To je klidně možné. Záleží jaké knedlíky a kdo je jí. Bramborové knedlíky jsou trochu víc kaloricky náročné než ty houskové.

Je podle vás společnost čím dál tím víc posedlá hmotností?

Ano. Od roku 1998, kdy americká instituce pro zdraví uměle změnila hodnotu BMI, tak rozvířila honbu za nízkou hmotností a prodej diet. My jsme tady kavkazský somatotyp. Jde o ženy širokých boků a velkých prsou, které rodí hodně dětí, a oni nás oblékají do malých asijských velikostí. Je to absurdní.

Jaká je v současnosti kvalita potravin?

Zhoršila se. Češi nečtou složení potravin. Francouzi jsou zdravější hlavně díky tomu, že si vybírají kvalitní francouzské domácí potraviny. Češi nejsou v jídle patrioti.

Nakupujete v supermarketu, nebo u menších lokálních prodejců?

Do supermarketu chodím spíš jenom pro zeleninu. Jinak nakupuji od maloprodejců.

Máte nějakou univerzální radu?

Univerzální rada je, že pokud jste nemocní, jděte k lékaři. Pokud máte problém se svoji tělesnou stavbou, optimalizujte si množství jídla a taky správného pohybu.

Jak správně přibrat?

Mějte se rádi. To znamená, mám hlad, najím se. Vezmu si to, na co mám chuť a zamyslím se nad svým zdravotním stavem. Dělám hlavně sport, který mě baví.

Co když chodí děti vyjídat v noci ledničku?

Pokud dítě mlsá přes den a normálně nejí, tak se snaží doplnit živiny v noci. Tělo si o to řekne.

Je správně nutit děti dojídat jídla?

Strašná věc! Vede to k odporu k jídlu. Jídlo má byt radost. U nás doma to bylo tak, že můžeš sníst, kolik chceš. A jdi se projít s košem, ať ti vytráví.

Lékařka Kateřina Cajthamlová

Máte dvě děti. Jsou po vás?

Dcera zdědila nadání pro účetnictví po dědečkovi a je to krásná a milá holka. Syn Honzík dělá spoustu sportů, takže má moc krásné tělo. Teď si nechal narůst vousy. A hlavně je s ním velká legrace.

Máte nějaký rodinný rituál?

Děti už bydlí samy a u nás doma se návštěvy nezouvají. Takže, když přijdou, hned řeknou, že jsou návštěva a nezouvají se.

Je rozumné držet bezlepkovou dietu, i pokud nemá člověk toto stravovací omezení?

Je to hloupost a obrovská masáž mozku.

Co říkáte na vegetariánství a veganství?

Vegetariánství plus konzumace ryb a vajec je nejlepší stravovací styl. Veganství je alternativní fanatický směr, který nemá žádné biologické pozitivum. Takže jestli chcete zhubnout, buďte rozumní, sportujte. A vyhněte se alkoholu. U nás se pije strašně moc i v porovnání s Řeckem. U bílého vína maximálně dvě deci obden.