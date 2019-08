Budu se modlit, aby to vše dobře dopadlo, říká o Tváři Brožová

Kateřina Brožová si z počátku byla téměř jistá, že tato show není pro ni, nakonec se ale rozhodla na nabídku kývnout. „Je to tady! Velmi se na to těším a zároveň mám obrovský respekt, protože vím, jak moc je to těžké. Takže se budu modlit, aby to vše dobře dopadlo,“ prohlásila.

Herečka má samozřejmě velkou podporu rodiny a ač má největší strach, že ji před prvním vystoupením pohltí tréma, věří, že dcera jí hodně pomůže. „Když jsem to probírala s dcerou, bála jsem se nějaké negativní reakce. Ale řekla jen: No dobrý. A protože moje dcera se velmi dobře učí písničky, doufám, že mi třeba bude pomáhat učit se texty,“ řekla Brožová.

Herečka o svém angažování informovala ještě před oficiálním ohlášením televize Nova. Cestou na zkoušku Tváře totiž ve středu dopoledne bourala na dálnici D1.

Kateřina Brožová, která má zkušenosti se zpěvem z řady muzikálů, bude zažívat proměny a zpívat po boku herečky Zuzany Norisové, herce Roberta Urbana a zpěvačky Debbi.



Vítězkou první řady show Tvoje tvář má známý hlas se na jaře 2016 stala herečka Hana Holišová. Na podzim téhož roku vyhrál druhou řadu herec Jan Cina. Herečka Tatiana Dyková, ještě coby Vilhelmová, se stala vítězkou třetí řady Tváře na jaře 2017. Na podzim si pak čtvrtý titul odnesla herečka Berenika Kohoutová. Zatím poslední vítězkou se loni na podzim stala herečka Michaela Badinková.