Bojím se o maminku, panice však nepodléhám, říká Kateřina Brožová

Vždycky jste byla hodně vytížená – a najednou je nechtěného volna spousta. Co vás napadlo jako první, když jste se dozvěděla, že se zavřou divadla?

Když se ten problém v lednu objevil, vůbec jsem si nepřipustila, že by se to mohlo týkat i nás. A když se pak zavřela divadla, měli jsme ještě v takovém omezeném plánu zkoušet, ale brzy skončilo všechno. Přišlo mi to divné, všechno se zrušilo, zastavilo, začaly nechtěné prázdniny a přišel divný strach z neznámého.