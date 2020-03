Jaromír Soukup nebýval mediálním terčem, ale výrobcem, říká Brožová

Kateřina Brožová oslavila letos v únoru dvaapadesátiny. „Číslo padesát se mi nenosí úplně nejlépe. Ale koneckonců to není nemoc a potká to každého z nás. Ani já jsem na to nebyla připravená. Ale pokud se cítíte ve svém životě nějakým způsobem spokojeně, ve smyslu, že vás naplňuje to, co děláte a jaký život žijete, tak je všechno v pořádku,“ říká herečka.



Podle Brožové bojuje s problémy a strachem každý člověk. „Myslím, že strach je obecně obraz této doby. Je na každém z nás, jak to zvládáme a na okolí, jak nám dokáže pomoci. Já jsem zvyklá si ve všem vždycky pomoci sama. Chce to se nevzdávat,“ vysvětluje herečka.

Lidé podle ní často celý život o něco bojují a mnohdy zbytečně. „Když si uvědomíte sami sebe, své kvality, svou osobnost, jde to všechno lépe. A tím nemyslím nějakou nafoukanost nebo přílišné sebevědomí, naopak. Spíš jde o to si zkrátka jen uvědomit své místo na slunci,“ popisuje.

Sama si prý až po padesátce uvědomila, že už nemá chuť nikomu nic dokazovat. „Nebo někoho přesvědčovat, ať třeba nečte bulvár, že jsou to bláboly a jsem úplně jiný člověk, než se o mně píše. Je to strašně osvobozující pocit. Nikdy se nemůžete zavděčit každému. Ani jako člověk v soukromí, ani v práci,“ míní Kateřina Brožová.

Podle herečky mělo na změnu jejího vnímání vliv i její soužití s bývalým partnerem Jaromírem Soukupem. „Je to velmi osobní záležitost. Je to o tom, že se potkají dva lidi, kteří můžou mít podobný názor, vnímání a životní energii, nebo nemusí. Nemusí mít taky podobné profesní směřování a vzájemné sdílení. To jsou všechno věci, které se v něčem potkaly a v něčem ne v našich povahách,“ říká Brožová v rozhovoru s Mírou Hejdou.



Podle moderátora je Jaromír Soukup mediálním terčem, který mohl svou partnerku stahovat někam, kde jí to nebylo příjemné. „Ano, to byl do značné míry výsledek toho všeho. Ale na začátku to bylo obráceně. On nebyl terčem, ale výrobcem. Byl mediálním magnátem a člověkem, který začal provozovat televizi, kde jsem pracovala. Někam se to pak celé posunulo jinam, myslím hlavně politicky. A v dnešní době je politika vnímána po všech stránkách velmi vyostřeně. Nejen v naší zemi, ale obecně,“ popisuje herečka.

Ta v Limuzíně s Mírou Hejdou zavzpomínala i na natáčení seriálů Život na zámku a Pojišťovna štěstí. „Život na zámku byl vůbec takový první porevoluční seriál, který reflektoval tu dobu. I na Pojišťovnu moc ráda vzpomínám, měla jsem tam hezkou roli. Tehdy se seriály ještě točily postaru v exteriérech a na vše byl čas. Vše se natočilo a až poté odvysílalo. Ne jako ty dnešní telenovely,“ říká Kateřina Brožová.

Obrovské zlo dnešní doby jsou podle herečky sociální sítě. „Totálně vymývají lidem mozek a odvádějí je od normálního života a normálních vztahů. Vnímám to jako máma osmnáctileté dcery,“ dodává.



Kateřina Brožová se nedávno stala terčem kritiky fanoušků na sociálních sítích. Poté, co herečka sdílela počátkem března na Instagramu fotografie a videa z dovolené ve Španělsku, jí mnozí vyčítali, že v době šíření koronaviru měla raději i s dcerou zůstat doma a necestovat.