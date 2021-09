Nebyla jsem připoutaná, vzpomíná na osudovou autonehodu Kateřina Brožová

„Stalo se to 7. dubna a předcházely tomu tři týdny jarního počasí. Myslím, že jsem už měla dokonce přezuté gumy. V té době jsme bydleli s mým tehdejším mužem Zdeňkem v Jevanech, dcerce Kačce byl tehdy jen rok a půl. Měla jsem cestu do Prahy, spěchala jsem na jednání,“ popisuje Kateřina Brožová v novém dílu pořadu 13. komnata osudový den.

„Na víkend se tehdy úplně změnilo počasí a přišla náhlá studená vlna, která přinesla i trochu sněhu a minusové teploty. Toho jsem si nevšimla, byla jsem v nějakém svém vnitřním rozpoložení. Jela jsem zkratkou přes les, kde jsem dostala smyk a ošklivě jsem se vybourala. Nebyla jsem připoutaná,“ vzpomíná herečka s tím, že je zázrak, že havárii vůbec přežila.

Na zledovatělé silnici cestou z Jevan na Vyžlovku dostala smyk a sjela do příkopu. Z něj s vozem vyletěla, postupně narazila do tří stromů a ještě čelně do betonového můstku. Rozdrtila si první dva krční obratle, ohrozila míchu a zlomila si nos. Z místa nehody si sama zavolala sanitku, která ji převezla do nemocnice v Českém Brodě.

„Až tam jsem se začala třást, přišel následný šok. Druhý den na vyšetření v Praze zjistili, že mám zlomené dva krční obratle. V nemocnici jsem pak v kovové konstrukci strávila několik týdnů. Největší stres jsem měla z toho, že jsem měla doma malé dítě. Teprve poté jsem začala přemýšlet o tom, co všechno se mohlo stát. Uvědomila jsem si, že mě tady pánbůh nechal pro mou dceru,“ uvažuje Brožová.

Za to, že přežila, vděčí prý tomu, že se vybourala ve velkém offroadu. „Kdybych dostala ten smyk v malém osobáku, asi bych se úplně rozbila,“ říká a dodává, že ještě dlouho poté, když se opět vrátila k řízení vozu, se jí v hlavě stále vracel moment nárazu. „Ten okamžik, kdy letím do stromů a pak už nevím nic. Dlouho jsem se kvůli tomu po nocích budila,“ přiznává.



Po autonehodě ji čekal další těžký boj. Rozvod s manželem Zdeňkem Tomanem, ke kterému se schylovalo už před nehodou. „Začalo velmi těžké období. Měla jsem pocit, že se proti mně všichni spikli. Moje maminka měla navíc těžkou mozkovou příhodu. Nechtěla jsem ale nikoho obtěžovat a snažila jsem se vše překonávat s pomocí víry. Největší oporou mi po celou dobu byla má dnes už devatenáctiletá dcera,“ dodává Brožová.



Filmová a divadelní herečka, moderátorka a zpěvačka pochází z umělecké rodiny. Její otec byl houslový virtuóz a maminka slavná ruská baletka. I díky rodinnému zázemí se rozhodla věnovat herectví. Od roku 1991 je členkou Vinohradského divadla v Praze.

Před kamerou ji proslavily role atraktivních blondýnek, milenek i starostlivých maminek. Dnes si jak sama říká konečně užívá vysněných dramatických rolí s akcentem na psychologii a charakter postavy. V Divadle na Vinohradech zazářila v posledních letech především po boku Petra Rychlého v roli manželky písničkáře Karla Hašlera.